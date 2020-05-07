Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Sercan'a Çakır itirafı! Ve Aycan Yanaç'ın şaşırtan cevabı...

Aktif futbol hayatı hala devam etmesine rağmen şu anda Survivor'da yarışmacı olan Sercan Yıldırım ve Acun Ilıcalı ilginç bir diyalog yaşandı. Yarışmacılardan bir başka futbolcu Aycan Yanaç da Sercan Yıldırım'ı üzen bir açıklama yaptı.
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Aktif futbol hayatı hala devam etmesine rağmen şu anda Survivor'da yarışmacı olan Sercan Yıldırım ve Acun Ilıcalı ilginç bir diyalog yaşandı. Yarışmadaki milli futbolculardan Aycan Yanaç'ın cevabı da Yıldırım'ı üzdü...
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Survivor'daki yarışmaların hakemi olan Acun Ilıcalı, kendisine sık sık itiraz eden Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sorduğunu açıkladı.
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Ada Konseyi'nde Sercan'a takılmak isteyen Ilıcalı hakem Cüneyt Çakır ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
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HOCAM KİM BİLİR SİZE NELER YAPMIŞTIR DEDİM
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde hakem Cüneyt Çakır ile telefonda konuştuğunu ve Sercan'a selam gönderdiğini söyledi. Cüneyt Çakır'a Sercan ile ilgili tahrik edici bir soru sorduğunu belirten Ilıcalı, "Hocam Sercan burada neler yaptı. Kim bilir sana neler yapmıştır dedim" ifadelerini kullandı.
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TAM BİR PIRLANTA
Cüneyt Çakır'dan beklediği tepkiyi alamadığını ekmeyen Ilıcalı, "Açıkçası dertleşiriz diye beklerken hocam ofsayt bayrağını kaldırdı ve beni ofsayta düşürerek aynen şunları söyledi; tam bir pırlantadır. Genç takımdayken beraber Amerika'da bir turnuvaya girmişsiniz. Genç takımdan beri tanırım bir saygısızlığını görmedim dedi. Sana çok selamı var. Yani istediğimi alamadım" dedi.
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GÖNÜLDEN FENERBAHÇELİ
Öte yandan Survivor'da mücadelede eden A Milli Kadın Takımı futbolcularından Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Fenerbahçe'ye gönül verdiğini açıkladı.
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KADIN TAKIMI KURULURSA...
Ağabeyinden dolayı futbolcu olmaya karar verdiğini belirten Aycan Yanaç, futbola onun yönlendirmesiyle başladığını ve Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Yanaç, "Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Takımı kurulursa oynamak isterim. Acun Ilıcalı ile de konuştuk bunu. Keşke kurulsa, banko futbolcusu ben olurum." şeklinde konuştu.
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HAKEMLE DE KONUŞURUM
Sahada hırslı bir yapısı olduğundan söz eden Yanaç, "Maç esnasında haksızlığa uğrarsam hakemlerle de konuşurum." ifadelerini kullandı.
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SERCAN YILDIRIM'I ÜZEN CEVAP
İzleyicilerin 'En sevdiğin futbolcu kim?' sorusunu yanıtlayan Yanaç sıralamasını Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu olarak yaptı.
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Aycan, bu esnada Sercan Yıldırım'ın kendisini hatırlatması üzerine esprili bir şekilde 'Bir de Sercan Yıldırım' yanıtını verdi.
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KENDİNE GELEMEDİ
Survivor 2020'de iletişim ödülü sırasında arkadaşıyla şifreli konuşan Aycan Yanaç aldığı kötü haberle yıkılmış ve uzun bir müddet kendine gelememişti.
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Aycan'ın şifreli konuşmasını çözen Acun Ilıcalı milli futbolcuya istediği kişiyle konuşabileceğini duyurdu. Karşıdan gelecek bir teklif olursa Aycan, iletişim ödülünde kazandığı hakkını bu yönde kullanabilecekti.
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Fakat Aycan, bu konuyla ilgili son kararını söyledi ve bir yanlış anlaşılma olmadığını düşündüğünü, bu yüzden teklifi kabul etmeyeceğini ifade etti.
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Konunun kendisi için kapandığını belirten Aycan aldığı kararı, "Arkadaşımla gizli konuşmamız oldu. Ancak o konuda yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyor Acun ağabey. Teklifini ise o anda sevinip kabul ettim. Ama sonradan mantıklı düşündüm ve kararı kabul etmemeye karar verdim. Teklifi kabul etmeyeceğim. Bir sonraki iletişimde sadece Aslı ile konuşmak istiyorum" şeklinde açıkladı.