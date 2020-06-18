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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 00:42,

Survivor'a Furkan Korkmaz damga vurdu! Barış ile eşleşince...

Survivor'da 'Anlat Bakalım' oyununa Barış ve NBA'in mlli yıldızı Furkan Korkmaz damga vurdu.

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Survivor'ın yeni bölümünde oynanan 'Anlat Bakalım' yine büyük heyecana sahne oldu.

2ÜNLÜ İSİMLER EŞLEŞTİ
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ÜNLÜ İSİMLER EŞLEŞTİ

Oyun öncesinde yarışmacılarla ünlü isimler eşleştirildi. Ortaya eğlenceli anlar çıktı.

3İŞTE EŞLEŞMELER
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İŞTE EŞLEŞMELER

Eşleşmeler; Cemal Can – Demet Özdemir, Elif – Haluk Levent, Nisa – Enis Arıkan, Evrim – Mustafa Ceceli, Yasin – Danilo Zanna, Berkan – Bensu Soral, Barış – Furkan Korkmaz, Sercan – Eser Yenenler şeklinde oldu.

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Survivor Anlat Bakalım son performansını Barış Murat Yağcı ve NBA'deki gururumuz Furkan Korkmaz sergiledi.

53 DAKİKADA 10 KELİME
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3 DAKİKADA 10 KELİME

Survivor Barış Murat Yağcı, kendisine verilen 3 dakikalık sürede Furkan Korkmaz'a 10 kelime anlattı.

6KAZANAN İKİLİ OLDULAR
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KAZANAN İKİLİ OLDULAR

Furkan Korkmaz ise kendisine verilen 7 tahmined bulunarak toplamda 17'ye ulaştı Survivor Anlat Bakalım'da kazanan ikili olmayı başardı.

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Barış Murat Yağcı, Dominik Tatili ödülünün de sahibi oldu.

8SEÇTİĞİ BİR KİŞİYLE...
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SEÇTİĞİ BİR KİŞİYLE...

Ödülü kazanan Barış Murat Yağcı, yanında istediği bir kişiyi de bu ödülden yararlanması için seçebilecek.

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10CEDİ OSMAN DA KATILMIŞTI
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CEDİ OSMAN DA KATILMIŞTI

Daha önce Anlat Bakalım yarışmasında yine NBA'de forma giyen Cedi Osman, Barış Murat Yağcı ile eş olmuştu.

11FURKAN KORKMAZ KİMDİR
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FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz, 24 Temmuz 1997'de doğdu. NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2,01 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

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