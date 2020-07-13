Survivor yüzleşmede olay itiraf! Sercan Yıldırım ve Cemal Can o gün...

Futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de geçen hafta adaya veda etmişti.Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti.Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu.Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında açıklanan oylama sonucunda Sercan Yıldırım adaya veda etmişti.Survivor'da adaya veda eden yarışmacıların ada konseyine bağlanıp kalan isimlerle ilgili konuştukları bölümde Sercan Yıldırım'dan ayrılışıyla ilgili önemli bir itiraf geldi.Cemal Can'ı bu konuda zorlamak istiyorum. Son zamanlarda beni inanılmaz söylemek istemedi. Ben gittim Cemal Can'a dedim ki 'Beni söylemelisin. Hem kendin için hem de Nisa için.'Ama eminim ki beni hiç söylemek istemedi. Son gün Yasin uyumuştu... Cemal ile o kadar şey paylaştık ki bizim arkadaşlığımız için bir dönüm noktası oldu. O yüzden çok mutlu oldum.Hatta giderken Cemal Can'ın söylemesiyle gitmek apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemal Can. Çünkü istediğini yaptın. Ben istediğimi yapmıştım.Cemal Can da bu sözler sonrası Sercan'a; 'Hakkını helal et Sercan' dedi.Sercan ile ilgili yapılan yorumlarda çoğunlukla; 'Sercan'a korkak dediniz adam kendi ismini söylemesini istemiş Cemal Can'dan. Helal olsun.' yönünde oldu.SERCAN'DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİSurvivor'da kimin şampiyon olacağıyla ilgili ise Sercan şunları söyledi:Kim hak ediyor derseniz bence Cemal Can hak ediyor. Bunu ilk defa söylüyorum. Ben parkurda 9'da 6 yapmışım. Kalan 3'ünü Cemal Can almış. Dokunulmazlık oyunu çok önemli.Sistem o kadar acımasız ki... Ben 6'da 5 yapıp gittim. Çok içime dokundu bu. Ama şampiyonun Cemal Can olacağını düşünüyorum.Geçen hafta yapılan kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can, Mavi takımda Sercan ile takım arkadaşı olmuş ve ödül oyununu kazanmıştı.Ödül olarak havuzlu bir villada yemek kazanan Mavi takımda Cemal Can ile Sercan'ın görüntüleri olay olmuştu.Ancak oyunun sonunda Yasin'in parkurda sakatlanması herkesi çok korkuttu. Yasin hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Yasin MR için hastaneye götürülünce Cemal Can ve Sercan ödüle baş başa gitti.Sercan ile yemekte samimi bir şekilde sohbet eden Cemal Can'ın kameralara yansıyan bu görüntüleri, Sercan'ın elediği Nisa'nın destekçilerinden tepki çekmişti.