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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 00:47,

Survivor yüzleşmede olay itiraf! Sercan Yıldırım ve Cemal Can o gün...

'Yasin uyuduktan sonra yalnız kaldığımızda...'

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Futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de geçen hafta adaya veda etmişti.

2SERCAN NASIL ELENMİŞTİ
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SERCAN NASIL ELENMİŞTİ?

Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti.

3İSMİNİ CEMAL CAN VERMİŞTİ
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İSMİNİ CEMAL CAN VERMİŞTİ

Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.

4SERCAN, BERKAN VE YASİN POTADAYDI
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SERCAN, BERKAN VE YASİN POTADAYDI

Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu.

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SERCAN OYLAMAYLA ELENDİ

Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında açıklanan oylama sonucunda Sercan Yıldırım adaya veda etmişti.

6YÜZLEŞMEDE SERCANDAN OLAY İTİRAF CEMAL CAN...
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YÜZLEŞMEDE SERCAN'DAN OLAY İTİRAF! CEMAL CAN...

Survivor'da adaya veda eden yarışmacıların ada konseyine bağlanıp kalan isimlerle ilgili konuştukları bölümde Sercan Yıldırım'dan ayrılışıyla ilgili önemli bir itiraf geldi.

7Sercan Yıldırımın açıklamaları şu şekilde:
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Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

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"Cemal Can'ı bu konuda zorlamak istiyorum. Son zamanlarda beni inanılmaz söylemek istemedi. Ben gittim Cemal Can'a dedim ki 'Beni söylemelisin. Hem kendin için hem de Nisa için.'

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"Ama eminim ki beni hiç söylemek istemedi. Son gün Yasin uyumuştu... Cemal ile o kadar şey paylaştık ki bizim arkadaşlığımız için bir dönüm noktası oldu. O yüzden çok mutlu oldum."

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"Hatta giderken Cemal Can'ın söylemesiyle gitmek apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemal Can. Çünkü istediğini yaptın. Ben istediğimi yapmıştım."

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Cemal Can da bu sözler sonrası Sercan'a; 'Hakkını helal et Sercan' dedi.

12Sercanın bu açıklamaları sonrasında sosyal medyada kendisi ile ilgili binlerce yorum yapıldı.
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Sercan'ın bu açıklamaları sonrasında sosyal medyada kendisi ile ilgili binlerce yorum yapıldı.

Sercan ile ilgili yapılan yorumlarda çoğunlukla; 'Sercan'a korkak dediniz adam kendi ismini söylemesini istemiş Cemal Can'dan. Helal olsun.' yönünde oldu.

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SERCAN'DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİSurvivor'da kimin şampiyon olacağıyla ilgili ise Sercan şunları söyledi:

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"Kim hak ediyor derseniz bence Cemal Can hak ediyor. Bunu ilk defa söylüyorum. Ben parkurda 9'da 6 yapmışım. Kalan 3'ünü Cemal Can almış. Dokunulmazlık oyunu çok önemli."

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Sistem o kadar acımasız ki... Ben 6'da 5 yapıp gittim. Çok içime dokundu bu. Ama şampiyonun Cemal Can olacağını düşünüyorum.

16SERCANIN CEMAL CAN İLE YEMEĞE ÇIKMASI OLAY OLDU
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SERCAN'IN CEMAL CAN İLE YEMEĞE ÇIKMASI OLAY OLDU

Geçen hafta yapılan kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can, Mavi takımda Sercan ile takım arkadaşı olmuş ve ödül oyununu kazanmıştı.

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Ödül olarak havuzlu bir villada yemek kazanan Mavi takımda Cemal Can ile Sercan'ın görüntüleri olay olmuştu.

18YASİN SAKATLANINCA BAŞ BAŞA GİTTİLER
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YASİN SAKATLANINCA BAŞ BAŞA GİTTİLER

Ancak oyunun sonunda Yasin'in parkurda sakatlanması herkesi çok korkuttu. Yasin hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Yasin MR için hastaneye götürülünce Cemal Can ve Sercan ödüle baş başa gitti.

19NİSANIN DESTEKÇİLERİ CEMAL CANA TEPKİ GÖSTERDİ
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NİSA'NIN DESTEKÇİLERİ CEMAL CAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Sercan ile yemekte samimi bir şekilde sohbet eden Cemal Can'ın kameralara yansıyan bu görüntüleri, Sercan'ın elediği Nisa'nın destekçilerinden tepki çekmişti.

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