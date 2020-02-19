Survivor Evrim bakın kim çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da...

Ne olur bana kahve verin: -Bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bana bir çay bir kahve verin ya... Ya bir insanla adanın dışında insanla sohbet etmek istiyorum. Abi burası bana çok ağır geldi ya...

Anan ağlıyor : Ben alışık değilim zor. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Ayyy çok zormuş. O parkur zor değil. O parkura gelene kadar anan ağlıyor burda. Ayy dizim ağrıyor sırtım ağrıyor. Yastık yok dümdüz yatıyorsun boynum ağrıyor. Pislik cabası. Gerçekten moralim çok bozuk.