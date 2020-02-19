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Voleybol
Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 12:44, /

Survivor Evrim bakın kim çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da...

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik bakın kim çıktı...

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Survivor 2020'de Gönüllüler takımının kadrosunda yer alan yarışmacı Evrim Keklik, verdiği röportajda adadaki şartlardan isyan etmişti. Bu görüntüler internette paylaşım rekoru kırarken Evrim'in kim olduğu sorgulandı...

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Daha önce Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Evrim'in sportif yanı da ortaya çıktı.

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Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şöyle tanımlıyor;

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Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim.

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Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

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Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım ve bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

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Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım.

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1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

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Evrim Survivor kamerası ile bir köşeye çekilip içli içli ağlayarak şunları söylemişti:
-"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Beni bir günlüğüne buraya getirseydiniz, deneme yapsaydım yemin ederim gelmezdim. Çok zor ya... Ayyy...

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Onların yanında utanıyorum ağlayamıyorum da...: -Ağlayamıyorum yemin ederim gücüm yok. İnsanlar var orda utanıyorum ağlayamıyorum. Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Annem görse üzülür.

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İshal oldum: -Su içmek mide bulandırıyor. Coconut ishal yapıyor. Gerçekten hiç bir şey yiyemiyorum. Burda olmak gerçekten mükemmel. Ben burayı parayla satın alamam. Ama bir de bunun arka yüzü var

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Tuvaletin geliyor sürekli: . Oyun alamıyorsun üzülüyorsun. Her yerde tuvaletin geliyor sürekli. Oyy çok zor. Takım arkadaşlarım Allahım üfff... Sohbet etmek istiyorum. Çay, kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum ya... Gerçekten moralim çok bozuk.

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Ne olur bana kahve verin: -Bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bana bir çay bir kahve verin ya... Ya bir insanla adanın dışında insanla sohbet etmek istiyorum. Abi burası bana çok ağır geldi ya...
Anan ağlıyor : Ben alışık değilim zor. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Ayyy çok zormuş. O parkur zor değil. O parkura gelene kadar anan ağlıyor burda. Ayy dizim ağrıyor sırtım ağrıyor. Yastık yok dümdüz yatıyorsun boynum ağrıyor. Pislik cabası. Gerçekten moralim çok bozuk.

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Survivor yarışmacısı Evrim Keklik gözyaşlarına boğuldu

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