Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 12:44,
Survivor Evrim bakın kim çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da...
Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik bakın kim çıktı...
Survivor 2020'de Gönüllüler takımının kadrosunda yer alan yarışmacı Evrim Keklik, verdiği röportajda adadaki şartlardan isyan etmişti. Bu görüntüler internette paylaşım rekoru kırarken Evrim'in kim olduğu sorgulandı...
Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Evrim Survivor kamerası ile bir köşeye çekilip içli içli ağlayarak şunları söylemişti:
-"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Beni bir günlüğüne buraya getirseydiniz, deneme yapsaydım yemin ederim gelmezdim. Çok zor ya... Ayyy...
İshal oldum: -Su içmek mide bulandırıyor. Coconut ishal yapıyor. Gerçekten hiç bir şey yiyemiyorum. Burda olmak gerçekten mükemmel. Ben burayı parayla satın alamam. Ama bir de bunun arka yüzü var
Ne olur bana kahve verin: -Bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bana bir çay bir kahve verin ya... Ya bir insanla adanın dışında insanla sohbet etmek istiyorum. Abi burası bana çok ağır geldi ya...
Anan ağlıyor : Ben alışık değilim zor. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Ayyy çok zormuş. O parkur zor değil. O parkura gelene kadar anan ağlıyor burda. Ayy dizim ağrıyor sırtım ağrıyor. Yastık yok dümdüz yatıyorsun boynum ağrıyor. Pislik cabası. Gerçekten moralim çok bozuk.
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