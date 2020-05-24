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GeriFutbol Survivor Aycan'dan Acun Ilıcalı'ya mesaj: 'Sahada iyi durun ki...'
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Futbol
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 08:04,

Survivor Aycan'dan Acun Ilıcalı'ya mesaj: 'Sahada iyi durun ki...'

Survivor'da merakla beklenen futbol maçı öncesi Aycan Yanaç'tan Acun Ilıcalı ve ekibine iddialı mesajlar geldi.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 86. bölümününde futbol maçı merakla bekleniyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan maçta Survivor Aycan'ın mesajı ise çok konuşuldu.

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Survivor 2020 yarışmacıları ile Acun Medya ekibi arasında çekişmeli bir futbol maçı ekrana gelecek.

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Survivor’da daha önce karşılaşan iki takım arasındaki ilk maçı Acun Medya ekibi 10’a 9 kazanmıştı.

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Survivor yeni bölüm tanıtımında iki takımdan oyun öncesinde iddialı açıklamalar dikkat çekiyor.

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İlk maçın yıldızı Survivor Aycan’ın bu maçtaki performansı merak ediliyor.

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Aycan Yanaç, merakla beklenen futbol maçı öncesinde rakip takıma iddialı mesajlar gönderdi.

7SİZE BİR MESAJIM VAR...
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'SİZE BİR MESAJIM VAR...'

Aycan, ''Size bir mesajım var. Biraz saha da iyi durun ki sarsılmayın.'' sözlerini kullandı.

8SERCAN YILDIRIM: ŞOV YAPACAĞIZ
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SERCAN YILDIRIM: 'ŞOV YAPACAĞIZ'

Sercan Yıldırım ise ''Şov yapacağız, öyle söyliyeyim. Esat abiyle çarpışmayı düşünüyorum biraz.'' dedi.

9AYCANDAN SERT HAMLE
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AYCAN'DAN SERT HAMLE

Ayrıca maç bölümü tanıtımında Aycan ile Acun Ilıcalı arasındaki ikili mücadele dikkat çekti.

10ACUN ILICALI YERDEN KALKAMADI
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ACUN ILICALI YERDEN KALKAMADI

Bir pozisyonda Aycan, Acun Ilıcalı'yı düşürürken Acun Ilıcalı'nın uzun süre yerden kalkamadığı görüldü.

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Acun Ilıcalı'nın yerden kalkamaması üzerine Aycan'ın endişeli gözlerle Ilıcalı'ya bakması ise merak uyandırdı.

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