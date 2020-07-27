Survivor Aycan Yanaç'tan flaş açıklamalar! "Öğrenince şok oldum..."

“Bu haksızlık yani. Ben orada bir yarışmadayım, sen benim hakkımda böyle bir şey diyorsun ve izleyenler de ona inanıyor. İnsanlar ‘Aycanla konuşmuş, Necla hoca böyle bir şey diyor’ diye düşünüyor. Ama böyle bir şey olmadı. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Şimdi buna inanan insanlar, hakkımda kötü bir şey düşünmez mi?