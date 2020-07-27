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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 10:49,

Survivor Aycan Yanaç'tan flaş açıklamalar! "Öğrenince şok oldum..."

"Nasıl böyle bir yalan söylersin?"

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Kadın Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Yanaç, Survivor'a katılmasının ardından tartışmaların odak noktasına alınmıştı.

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Milli futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı bir programda “Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan’ı çağıracağımı zannetmiyorum” yorumunu yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Yanaç, Güngör’ü yalancılıkla suçladı.

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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, 20 Nisan Pazartesi günü, Instagram üzerinden futbolla ilgili paylaşımlar yapan bir sayfanın canlı yayınına konuk olmuştu. Güngör, burada koronavirüs salgını, kadın futbolunun geleceği ve teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Futbol Takımı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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Güngör, canlı yayın moderatörü ve izleyicilerden gelen soruları da yanıtlarken, izleyicilerden biri o dönem Survivor isimli yarışmada yer alan Almanya asılı Türkiyeli milli futbolcu Aycan Yanaç hakkında bir soru yöneltti.

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'Aycan, Survivor’dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?2 sorusuna yanıt veren Güngör, “Siz olsanız yarışmadan çağırıp milli takıma alır mıydınız? Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan’ı çağıracağımı zannetmiyorum” ifadelerini kullanarak, oyuncuya milli takım kapılarını kapatmıştı.

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Daha sonra yarışmadan elenen Yanaç, bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmamıştı. Ancak Survivor’ın son ermesiyle beraber milli futbolcu ilk kez konuştu.

7Nasıl böyle bir yalan söylersin
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Nasıl böyle bir yalan söylersin?

YouTube’da yayınlanan ‘Sorgu Odası’ isimli programda konuşan Yanaç, bunu öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirterek “Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor’a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı.” diye konuştu.

8Almanya’da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör’ü yalancı olmakla suçladı. Yanaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Almanya’da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör’ü yalancı olmakla suçladı. Yanaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor’a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var.

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“Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörüsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen? Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık.

11“Arayıp gönlümü almasını bekledim”
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“Arayıp gönlümü almasını bekledim”

“Ben yarışmadan elenince Necla hocanın beni aramasını bekledim. Belki kendine “Tamam ben Aycan’la böyle bir konuşma yapmadım, böyle bir yalan söyledim, acaba belki aramı düzeltir miyim, gönlünü alabilir miyim” diye sormuştur diye düşündüm. Ben bunu bekledim.

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“Ona kızgın değilim sadece hala şoktayım. Neden böle bir şey söyledin? Beni ararsa konuştuktan sonra fikirlerim de değişebilir."

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“Bu haksızlık yani. Ben orada bir yarışmadayım, sen benim hakkımda böyle bir şey diyorsun ve izleyenler de ona inanıyor. İnsanlar ‘Aycanla konuşmuş, Necla hoca böyle bir şey diyor’ diye düşünüyor. Ama böyle bir şey olmadı. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Şimdi buna inanan insanlar, hakkımda kötü bir şey düşünmez mi?

14“Necla hoca olduğu sürece milli takıma gitmem”
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“Necla hoca olduğu sürece milli takıma gitmem”

“Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü.

15Bu durum Almanyada olsa...
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"Bu durum Almanya'da olsa..."

“Böyle bir şey olsa Almanya’da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi.”

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Aycan Yanaç: 'Fenerbahçeliyim, takım kurulursa...'

Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Fenerbahçe itiraflarında bulunmuştu.

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