Spor Arena
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç
Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç'ın hayali gerçekleşmedi. Aycan, kariyeriyle ilgili yeni bir yol ayrımına daha gitti.
İLK FUTBOLCU BEN OLURUM
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, o dönem yarıştığı esnada bir ödül sonrası "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
BAŞKANA İLETECEĞİM
O dönem Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesajla destekte bulunmuştu.
VE TAKIM KURULDU
Sarı lacivertli kulüp, "UEFA’nın Avrupa’nın gelişime en açık alanı olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgi ile desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." ifadeleriyle müjdeyi verirken yeni yapılanma merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı'nın duyurduğu listede kendisine yer bulan Yanaç'la birlikte eski futbolcu Sercan Yıldırım da bir kez daha Survivor serüveninde yer alacak.