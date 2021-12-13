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GeriFutbol Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç
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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 09:45 | 

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç'ın hayali gerçekleşmedi. Aycan, kariyeriyle ilgili yeni bir yol ayrımına daha gitti.

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kurulmasının ardından gözler Aycan Yanaç'a çevrilmişti.
2İLK FUTBOLCU BEN OLURUM

İLK FUTBOLCU BEN OLURUM

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, o dönem yarıştığı esnada bir ödül sonrası "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
3BAŞKANA İLETECEĞİM

BAŞKANA İLETECEĞİM

O dönem Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesajla destekte bulunmuştu.
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Acun Ilıcalı ise "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyeyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullandı.
5VE TAKIM KURULDU

VE TAKIM KURULDU

Sarı lacivertli kulüp, "UEFA’nın Avrupa’nın gelişime en açık alanı olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgi ile desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." ifadeleriyle müjdeyi verirken yeni yapılanma merak konusu oldu.
6HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ AMA...

HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ AMA...

Ancak Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali gerçekleşmedi. Kurulan kadroya farklı isimler transfer edildi. İddialı bir kadro kuran Fenerbahçe geçtiğimiz gün Galatasaray'ı TT Arena'da 7-0'lık skorla mağlup etti.
7YENİDEN SURVİVOR

YENİDEN SURVİVOR

Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen Aycan Yanaç Survivor All-Star 2022 kadrosuna dahil oldu.
8VEDA EDİYOR

VEDA EDİYOR

Geçen sezon Gaziantep ALG Spor'un teklifini kabul eden ve Gaziantep ekibinin formasını terleten Aycan Yanaç, görünen o ki yeşil sahalara bir kez daha veda edecek.
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Acun Ilıcalı'nın duyurduğu listede kendisine yer bulan Yanaç'la birlikte eski futbolcu Sercan Yıldırım da bir kez daha Survivor serüveninde yer alacak.
10MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANDI

MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANDI

Aycan, yarışmada düzenlenen futbol maçlarındaki performansıyla adını duyurmuştu. A Milli Kadın Takımı'nda da görev yapan Aycan, Survivor sonrası en büyük hayal kırıklığını bu konuda yaşadı.
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Fenerbahçe Kadın Takımı'ndan herhangi bir teklif almayan oyuncu, milli takıma da çağrılmadı.
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Aycan Yanaç: 'Fenerbahçeliyim, takım kurulursa...'

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