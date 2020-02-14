Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek 3 takım...
SPOR ARENA - Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index sitesi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı.
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Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, Süper Lig'in 21 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.
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Sivasspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de takımların sıralamalarıyla sezonu kaç puanla tamamlayacaklarına kadar yazılırken; şampiyonluk yüzdeleri de paylaşıldı. Sıralamada küme düşecek takımların hangileri olduğuna da yer verildi.