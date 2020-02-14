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Futbol
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 16:51, /

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek 3 takım...

SPOR ARENA - Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index sitesi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı.

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Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, Süper Lig'in 21 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.

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Sivasspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de takımların sıralamalarıyla sezonu kaç puanla tamamlayacaklarına kadar yazılırken; şampiyonluk yüzdeleri de paylaşıldı. Sıralamada küme düşecek takımların hangileri olduğuna da yer verildi.

318 - İstiklal Mobilya Kayserispor 25 puan

18 - İstiklal Mobilya Kayserispor 25 puan

417 - MKE Ankaragücü 28 puan

17 - MKE Ankaragücü 28 puan

516 - Kasımpaşa 29 puan

16 - Kasımpaşa 29 puan

615 - Antalyaspor 35 puan

15 - Antalyaspor 35 puan

714 - Gençlerbirliği 35 puan

14 - Gençlerbirliği 35 puan

813 - İttifak Holding Konyaspor 35 puan

13 - İttifak Holding Konyaspor 35 puan

912 - Yukatel Denizlispor 38 puan

12 - Yukatel Denizlispor 38 puan

1011 - Çaykur Rizespor 40 puan

11 - Çaykur Rizespor 40 puan

1110 - Gaziantep FK 41 puan

10 - Gaziantep FK 41 puan

129 - BTC Turk Yeni Malatyaspor 42 puan

9 - BTC Turk Yeni Malatyaspor 42 puan

138 - Göztepe 49 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.1

8 - Göztepe 49 puan - Şampiyonluk oranı: % 0.1

147 - Beşiktaş 57 puan - Şampiyonluk oranı: % 2.1

7 - Beşiktaş 57 puan - Şampiyonluk oranı: % 2.1

156 - Aytemiz Alanyaspor 58 puan - Şampiyonluk oranı: % 4.2

6 - Aytemiz Alanyaspor 58 puan - Şampiyonluk oranı: % 4.2

165- Galatasaray 61 puan - Şampiyonluk oranı: % 11.1

5- Galatasaray 61 puan - Şampiyonluk oranı: % 11.1

174- Fenerbahçe 62 puan - Şampiyonluk oranı: % 11.4

4- Fenerbahçe 62 puan - Şampiyonluk oranı: % 11.4

183 - Sivasspor 62 puan - Şampiyonluk oranı: % 12.8

3 - Sivasspor 62 puan - Şampiyonluk oranı: % 12.8

192- Medipol Başakşehir 65 puan - Şampiyonluk oranı: % 25

2- Medipol Başakşehir 65 puan - Şampiyonluk oranı: % 25

201 - Trabzonspor 65 puan - Şampiyonluk oranı: % 33.4

1 - Trabzonspor 65 puan - Şampiyonluk oranı: % 33.4

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