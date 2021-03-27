Süper Lig'e damga vuran rakam! Büyük fark ortaya çıktı...

TAM 115 GOL! 2017/18 sezonunda ise Süper Lig'e yine Brezilyalı futbolcular damgasını vurmuştu. Brezilya, 35 ülke ile yine zirvede yer alırken bu kez en çok gol atan yabancı ülke olmayı da başarmıştı. Fransa ise 18 futbolcu ile bu alanda ikinci sırada yer almıştı. Brezilyalı 35 futbolcu, o sezon tam 115 gol atarken 293 Türk futbolcunun attığı gollerin neredeyse yarısına ulaşmışlardı. Talisca ve Giuliano 14, Vagner Love 13, Fernandao 9 golle en golcü Brezilyalı futbolcular olmuştu.