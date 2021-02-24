Süper Lig'de tarihe geçen transfer! 4 büyükler dışında en pahalısı...

Hatayspor formasıyla kısa süre içinde gösterdiği performansla büyük bir beğeni kazanan ve attığı 18 golle Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, 8 milyon euro karşılığında Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu. Oysa Gabonlu forvet, sezon başında bonservissiz bir şekilde Hatayspor'a gelmişti. Boupendza'nın bu ses getiren transferinin ardından Süper Lig'deki 4 büyükler dışında yapılan en pahalı futbolcu satışlarını inceliyoruz.