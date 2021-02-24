Süper Lig'de tarihe geçen transfer! 4 büyükler dışında en pahalısı...
Sezon başında bedelsiz bir şekilde Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza, 6 ay içinde gösterdiği performansla 8 milyon euroya Krasnodar'ın yolunu tuttu. Peki Süper Lig'de 4 büyükler dışında en yüksek bonservis ücretiyle transfer olan futbolcular kimler? Son olarak Boupendza'nın girdiği listeye bakıyoruz...
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Hatayspor formasıyla kısa süre içinde gösterdiği performansla büyük bir beğeni kazanan ve attığı 18 golle Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, 8 milyon euro karşılığında Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu. Oysa Gabonlu forvet, sezon başında bonservissiz bir şekilde Hatayspor'a gelmişti. Boupendza'nın bu ses getiren transferinin ardından Süper Lig'deki 4 büyükler dışında yapılan en pahalı futbolcu satışlarını inceliyoruz.
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OZAN TUFAN - 7 MİLYON EURO
6 senedir Fenerbahçe'nin futbolcusu olan Ozan Tufan, 2015 yılında 7 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilmişti. Henüz 20 yaşında Fenerbahçe forması ile tanışan Ozan, ilk zamanlarında inişli çıkışlı bir performans sergilese de son iki senedir kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.
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İRFAN CAN KAHVECİ - 7 MİLYON EURO
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren İrfan Can Kahveci, 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Başakşehir'den Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Galatasaray'ın da istediği ama Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Milli futbolcunun sarı lacivertli forma ile göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyor.
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ALPER POTUK - 7.25 MİLYON EURO
2013 yılında Eskişehirspor'a ciddi bir bonservis bedeli ödenerek Fenerbahçe'ye transfer oldu. Genç yıldız olarak geldiği Fenerbahçe'de dalgalı bir performans sergiledi ve 2020 yılında bedelsiz bir şekilde Ankaragücü'ne transfer oldu.
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CEDRIC BAKAMBU - 7.5 MİLYON EURO
2014'te 1.80 milyon euro ücret karşılığında Bursaspor'a gelen Bakambu, Süper Lig'de oynadığı bir sezonun ardından 7.5 milyon euroya İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olmuştu. Bakambu, buradan da 3 sene sonra tam 40 milyon euroya Çin ekibi Beijing Guoan'a gitti...
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BADOU NDIAYE - 7.5 MİLYON EURO
Süper Lig'de 4 takımın formasını giydi ama Badou'nun Türkiye'de çıkış yaptığı takım Osmanlıspor'du. Galatasaray, Senegalli orta saha için 2017'de Osmanlıspor'a 7.5 milyon euro ödemişti. Badou, sadece yarım sezon sonra 16 milyon euroya Stoke City'e transfer olmuştu.
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RODRIGO TABATA - 8 MİLYON EURO
Gaziantepspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Tabata, 2009 yılında 8 milyon euro bonservis ücreti ile Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah beyazlı ekipte 2 yıl kalan Tabata, ardından Katar'ın yolunu tutmuştu. Tabata, şu an 40 yaşında ve hala Katar'da futbol hayatını sürdürüyor.
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MERİH DEMİRAL - 8 MİLYON EURO
Şu anda Juventus forması ile göğsümüzü kabartan Merih Demiral, bundan sadece 2 sezon önce Alanyaspor forması giyiyordu. Merih, 2019'da 8 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuştu. Milli futbolcu, ardından 18 milyon euroya Juventus'a geçmişti. Şimdi ise değeri en az 30 milyon euro...
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AARON BOUPENDZA - 8 MİLYON EURO
Sezon başında böyle bir performansı kim beklerdi ki? Son 2 senedir gol ile tanışamamış Gabonlu forvet, Hatayspor ile küllerinden doğdu. Süper Lig'e damga vuran ve 18 golle gol krallığında zirvede bulunan Boupendza, 8 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Krasnodar ile anlaştı.
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NORDIN AMRABAT - 8.6 MİLYON EURO
O da Anadolu takımlarında gösterdiği performansla ciddi ücretler ile büyük takımlara geçenlerden... 1.5 sezonluk Kayserispor macerasıyla kısa sürede adından söz ettiren Amrabat, 2012 yılında 8.6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray ile 56 maça çıkan Amrabat, 3 gol ve 11 asist kaydetmişti.
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MEHMET TOPUZ - 9 MİLYON EURO
Dönemin en pahalı transferlerinden biri olarak dikkat çekmişti. Hala da en pahalı transferler arasında yer alıyor... 2009 yılında 9 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topuz, sarı lacivertli takımda 217 maça çıkıp 13 gol ve 30 asist üretti.
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EMMANUEL EMENIKE - 9 MİLYON EURO
Bir zamanlar Süper Lig'e damga vuran Emenike, sadece 300 bin euroya Karabükspor'a transfer olmuştu. Karabük'teki iki sezonun ardından ise 9 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den sonra Rusya, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Belçika derken şimdi kulüpsüz...
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ELVIR BALJIC - 9.5 MİLYON EURO
Listedeki en eski futbolcu olarak dikkat çekiyor. Çok uzun bir süre boyunca Anadolu'dan çıkan en pahalı futbolcu ünvanını elinde bulunduruyordu. 1998 yılında Fenerbahçe, Baljic'i Bursaspor'dan alabimek için 9.5 milyon euro ödemişti. Baljic, bir sene sonra ise 21 milyon euroya Real Madrid'e gitti.
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TREZEGUET - 10 MİLYO EURO
Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla adından söz ettiren Mısırlı futbolcu, bir zamanlar 4 büyüklerin de transfer gözdesiydi. Ancak onu alan 10 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa olmuştu.
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MBAYE DIAGNE - 13 MİLYON EURO
Listenin ilk 3 sırasında Kasımpaşa'dan iki futbolcu var. Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da attığı gollerle dikkat çekmiş ve forvet arayışındaki Galatasaray'ın radarına girmişti. Bunun sonucunda da Galatasaray, Kasımpaşa'ya Diagne için 13 milyon euro ödemişti.
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CENGİZ ÜNDER - 14.25 MİLYON EURO
Ve listenin zirvesine geldik. Cengiz Ünder, 2017'de Roma'ya 14.25 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olarak hala 4 büyükler dışında Süper Lig'deki en pahalı futbolcu satışı rekorunu elinde bulunduruyor.