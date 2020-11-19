Süper Lig'de sokak onlara yasak! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi...

3. KALECİ DE 16 YAŞINDA Ancak Beşiktaş'ın 3. kalecisi Emre Bilgin de 16 yaşında ve yasağa takılıyor. Bu durumda Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına yedek kalecisi olmadan çıkması gündeme geldi.