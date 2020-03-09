Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!
Spor Arena - Avrupa liglerinde mücadele eden takımların durumlarını inceleyen ve sezonu kaç puanla bitirecekleri konusunda tahminde bulunan Euro Club Index internet sitesi, Süper Lig ile ilgili tahminlerini güncelledi.
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Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, Süper Lig'in 21 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.
2
Süper Lig'de geride kalan 25. hafta sonrası Başakşehir 52 puanla lider, ardında Trabzonspor(1 maçı eksik), Galatasaray ve Sivasspor 49'ar puanla yer alıyor. Euro Club Index, şampiyonluk konusunda yüzdeleri paylaştı. Ayrıca küme düşmesi muhtemel takımlar da listelendi.İşte takımların sezon sonu ulaşacakları 'muhtemel' puanlar ve şampiyonluk oranları
3
18- Kayserispor: 28 puan (Düşecek)
4
17- Ankaragücü: 28 puan (Düşecek)
5
16- Kasımpaşa: 32 puan (Düşecek)
6
15- Konyaspor: 32 puan
7
14- Çaykur Rizespor: 36 puan
8
13- Antalyaspor: 37 puan
9
12- Yeni Malatyaspor: 37 puan
10
11- Denizlispor: 37 puan
11
10- Gençlerbirliği: 39 puan
12
9- Gaziantep FK: 43
13
8- Göztepe: 47 puan
14
7- Alanyaspor: 52 puan
15
6- Fenerbahçe: 56 puan / Şampiyonluk oranı: 0.1%
16
5- Beşiktaş: 58 puan / Şampiyonluk oranı: 0.1%
17
4- Sivasspor: 64 puan / Şampiyonluk oranı: 5.8%
18
3- Galatasaray: 65 puan / Şampiyonluk oranı: 13%
19
2- Trabzonspor: 66 puan / Şampiyonluk oranı: 24.7%