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Futbol
Haber Giriş: 09 Mart 2020 - 11:32, /

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Spor Arena - Avrupa liglerinde mücadele eden takımların durumlarını inceleyen ve sezonu kaç puanla bitirecekleri konusunda tahminde bulunan Euro Club Index internet sitesi, Süper Lig ile ilgili tahminlerini güncelledi.

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Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, Süper Lig'in 21 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.

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Süper Lig'de geride kalan 25. hafta sonrası Başakşehir 52 puanla lider, ardında Trabzonspor(1 maçı eksik), Galatasaray ve Sivasspor 49'ar puanla yer alıyor. Euro Club Index, şampiyonluk konusunda yüzdeleri paylaştı. Ayrıca küme düşmesi muhtemel takımlar da listelendi.İşte takımların sezon sonu ulaşacakları 'muhtemel' puanlar ve şampiyonluk oranları

318- Kayserispor: 28 puan (Düşecek)

18- Kayserispor: 28 puan (Düşecek)

417- Ankaragücü: 28 puan (Düşecek)

17- Ankaragücü: 28 puan (Düşecek)

516- Kasımpaşa: 32 puan (Düşecek)

16- Kasımpaşa: 32 puan (Düşecek)

615- Konyaspor: 32 puan

15- Konyaspor: 32 puan

714- Çaykur Rizespor: 36 puan

14- Çaykur Rizespor: 36 puan

813- Antalyaspor: 37 puan

13- Antalyaspor: 37 puan

912- Yeni Malatyaspor: 37 puan

12- Yeni Malatyaspor: 37 puan

1011- Denizlispor: 37 puan

11- Denizlispor: 37 puan

1110- Gençlerbirliği: 39 puan

10- Gençlerbirliği: 39 puan

129- Gaziantep FK: 43

9- Gaziantep FK: 43

138- Göztepe: 47 puan

8- Göztepe: 47 puan

147- Alanyaspor: 52 puan

7- Alanyaspor: 52 puan

156- Fenerbahçe: 56 puan / Şampiyonluk oranı: 0.1%

6- Fenerbahçe: 56 puan / Şampiyonluk oranı: 0.1%

165- Beşiktaş: 58 puan / Şampiyonluk oranı: 0.1%

5- Beşiktaş: 58 puan / Şampiyonluk oranı: 0.1%

174- Sivasspor: 64 puan / Şampiyonluk oranı: 5.8%

4- Sivasspor: 64 puan / Şampiyonluk oranı: 5.8%

183- Galatasaray: 65 puan / Şampiyonluk oranı: 13%

3- Galatasaray: 65 puan / Şampiyonluk oranı: 13%

192- Trabzonspor: 66 puan / Şampiyonluk oranı: 24.7%

2- Trabzonspor: 66 puan / Şampiyonluk oranı: 24.7%

201- Başakşehir: 70 puan / Şampiyonluk oranı: 56.3%

1- Başakşehir: 70 puan / Şampiyonluk oranı: 56.3%

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