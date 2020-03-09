Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Süper Lig'de geride kalan 25. hafta sonrası Başakşehir 52 puanla lider, ardında Trabzonspor(1 maçı eksik), Galatasaray ve Sivasspor 49'ar puanla yer alıyor. Euro Club Index, şampiyonluk konusunda yüzdeleri paylaştı. Ayrıca küme düşmesi muhtemel takımlar da listelendi.İşte takımların sezon sonu ulaşacakları 'muhtemel' puanlar ve şampiyonluk oranları