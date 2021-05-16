Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ta futbolcuların mutluluk gözyaşları!.. Sergen Yalçın çöktü ve...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu son hafta maçında Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşlı futbolcular müsabakadan sonra büyük sevinç yaşarken maç içinde ve sonrasında ortaya çarpıcı görüntüler çıktı.
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Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, bir süre saha içinde şampiyonluğu kutladı.
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Siyah-beyazlı oyuncular daha sonra kendilerini desteklemeye gelenlerle bu coşkusunu sürdürdü.
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BAŞKAN ÇEBİ OMUZLARDA
Şampiyonluk için özel hazırlanan tişörtleri giyen futbolcular saha içine giren kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarına alarak uzun süre şampiyonluğu kutladı.
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YALÇIN'IN GÖZYAŞLARI...
Siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamazken ayak değneği ile kutlamalara katılan Ajdin Hasic de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
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YALÇIN PENALTI ATIŞINA BAKAMADI
Maç boyuncu karşılaşmayı ayakta takip eden Sergen Yalçın, skor 1-1'iken Ghezzal'ın öne geçiren penaltısında ise yere çöktü. Cezayirli futbolcunun kullandığı penaltıda elleriyle kulaklarını kapatan Yalçın, penaltının gole çevrilmesiyle çocuklar gibi sevindi.
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GHEZZAL'İN GOLÜ SONRASI ÇILGINLAR GİBİ SEVİNDİLER
Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de penaltı atışında bakamazken Ghezzal'in öne geçiren golü sonrası tüm kulübe büyük sevinç yaşadı.
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JOSEF'İN DUYGUSAL ANLARI
Siyah beyazlılarda gözyaşlarını tutamayan bir diğer isim de Josef de Souza'ydı. Süper Lig kariyerindeki ilk şampiyonluğunu Beşiktaş formasıyla yaşayan Brezilyalı oyuncu, müsabakanın ardından duygusal anlar yaşadı.
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20 HAFTA LİDERLİĞİ KAPTIRMADI
Sezon boyunca son hafta dahil 20 hafta ligde birinci sırada yer alan Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor 10, Galatasaray 7, Fenerbahçe 3, Fatih Karagümrük ile Göztepe ise birer hafta liderlik koltuğunda yer aldı.
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SON SIRALARA KADAR GERİLESE DE BIRAKMADI
Ligde ilk 2 haftada 4 puan aldıktan sonra sıralamada 18.'liğe kadar gerileyen siyah-beyazlı ekip, ilk olarak 16. haftada ilk sıraya yerleşti. 22. haftaya kadar liderliğini koruyan Beşiktaş, daha sonra 29. haftada ele geçirdiği ilk sıradaki yerini sezon sonuna kadar bırakmadı.
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ŞAMPİYON BEŞİNCİ KEZ AVERAJLA BELLİ OLDU
Beşiktaş ise ikinci kez averajla şampiyonluğa ulaştı. 1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.
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ŞAMPİYON, 12. KEZ SON HAFTADA BELLİ OLDU
Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli oldu. Geride kalan 12 sezonda sadece 2'sinde zirve son haftada el değiştirmişti.
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Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti.
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İZMİR'DE ŞAMPİYON 4. KEZ BELİRLENDİ
Daha önce 1975-1976'da Alsancak Stadı'nda Trabzonspor, 2006-2007'de İzmir Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe ve 2017-2018 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu'nda Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı İzmir'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda mutlu sona ulaştı.
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Ligde 16. şampiyonluğuna Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, aynı statta 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak.