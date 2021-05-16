Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ta futbolcuların mutluluk gözyaşları!.. Sergen Yalçın çöktü ve...

ŞAMPİYON BEŞİNCİ KEZ AVERAJLA BELLİ OLDU Beşiktaş ise ikinci kez averajla şampiyonluğa ulaştı. 1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.