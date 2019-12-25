Spor Arena / Araştırma
Haber Giriş: 25 Aralık 2019 - 16:10,
Süper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular
Süper Lig'de istediği ortamı bulamayan ve değerlerinde kayba uğrayan futbolcuları sizler için derledik
Süper Lig'de piyasa değerleri en çok düşen futbolcuları sıraladık. İşte değer kaybedip aradığını bulamayanlar...
Victor Ruiz
Beşiktaş savunmasında etkili bir sezon yaşayamadı. Tabii bunda sakatlıkların da etkisi oldu. Durum böyle olunca piyasa değerinden de 2 milyon euro kaybetti. %28.6 oranında bir düşüş yaşarken 7 miyon eurodan 5 milyon euroya indi.
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