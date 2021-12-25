Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin açıkladığı tarih
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine artık günler kaldı. Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele ediyor. Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir yer alıyor. Peki, Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı geçtiğimiz Ağustos ayında başladı. Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışıyor. 18 haftası geride kalan ligde, ilk yarının ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, TFF'nin açıkladığı tarih...