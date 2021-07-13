Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları ne zaman? 2021-2022 sezonu ilk derbi haftası

Süper Lig'de derbi ne zaman sorusu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen fikstür çekimi sonrası netleşti. Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunun ardından 2021-2022 sezonu için geri sayım başladı. Fikstür çekimine göre, Beşiktaş ile Galatasaray derbisinin ardından ikinci derbi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.