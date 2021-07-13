Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları ne zaman? 2021-2022 sezonu ilk derbi haftası
Süper Lig derbi maçı tarihleri, TFF'den gelen son dakika açıklama ile belli oldu. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekiminin ardından Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un derbi haftaları kesinleşti. Yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. Sporseverler tarafından heyecanla beklenen ilk derbi maçı, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Süper Lig'de ilk derbi maçı ne zaman? İşte, 2021-2022 sezonu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçı tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Süper Lig'de derbi ne zaman sorusu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen fikstür çekimi sonrası netleşti. Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunun ardından 2021-2022 sezonu için geri sayım başladı. Fikstür çekimine göre, Beşiktaş ile Galatasaray derbisinin ardından ikinci derbi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
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SÜPER LİG'DE DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
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Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.
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4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK?
Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.