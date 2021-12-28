Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? 19'uncu hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları ile ilk devre tamamlandı. Oynadığı 19 maçta 14 galibiyet alan ve 46 puan toplayan Trabzonspor ilk yarıyı lider tamamlarken, İttifak Holding Konyaspor 39 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin 3. sırası ise, 33 puanlı Medipol Başakşehir'in oldu.



Süper Lig'in ilk yarısında 3 büyükler hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ilk yarıyı ilk 3'ün dışında tamamlarken, sıralamadaki en iyi yer Fenerbahçe'ye ait oldu.