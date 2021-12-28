Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? 19'uncu hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu tablosu, 19'uncu hafta ile tamamlanan ilk yarının ardından gündeme geldi. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk devre 27 Aralık'ta oynanan Konyaspor Beşiktaş maçı ile tamamlandı. Ligde ilk yarı sonuçlarına göre zirvede 3 büyükler değil Anadolu ekipleri yer aldı. 46 puan toplayan Trabzonspor ilk yarıyı lider tamamlarken, İttifak Holding Konyaspor 39 puanla liderlik koltuğuna yaklaştı. Gözler şimdi ikinci devrede. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları.
Süper Lig puan durumu pazartesi akşamı oynanan maçların tamamlanması ile değişti. Ligin 2021-2022 sezonu heyecanı 27 Aralık tarihinde sona erdi. Türkiye'nin 13 ilinden 20 takımın mücadele verdiği Lig'de ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Rekabet dolu karşılaşmaların yaşandığı ilk yarıda ligin zirvesine Anadolu ekipleri damga vurdu. Sarı-lacivertli takım, topladığı 32 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamladı. Beşiktaş 28 puanla 7. sırada yer alırken, Galatasaray ise 27 puan alarak ilk yarıda kendini 10. sırada yer buldu.
SÜPER LİG PUAN TABLOSU
Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları ile ilk devre tamamlandı. Oynadığı 19 maçta 14 galibiyet alan ve 46 puan toplayan Trabzonspor ilk yarıyı lider tamamlarken, İttifak Holding Konyaspor 39 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin 3. sırası ise, 33 puanlı Medipol Başakşehir'in oldu.
Süper Lig'in ilk yarısında 3 büyükler hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ilk yarıyı ilk 3'ün dışında tamamlarken, sıralamadaki en iyi yer Fenerbahçe'ye ait oldu.
Süper Lig'in ilk yarısında 3 büyükler hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ilk yarıyı ilk 3'ün dışında tamamlarken, sıralamadaki en iyi yer Fenerbahçe'ye ait oldu.
Sarı-lacivertli takım, topladığı 32 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamladı. Beşiktaş 28 puanla 7. sırada yer alırken, Galatasaray ise 27 puan alarak ilk yarıda kendini 10. sırada yer buldu.
Ligin son 4 sırasında 17 puanla Çaykur Rizespor, 15'er puanla ise Kasımpaşa, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer aldı.
Ligin son 4 sırasında 17 puanla Çaykur Rizespor, 15'er puanla ise Kasımpaşa, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer aldı.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 ALTAY
GZT GİRESUNSPOR 0 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR
GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GZT GİRESUNSPOR 0 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR
GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK