MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de görülmemiş olay! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
GeriFutbol Süper Lig'de görülmemiş olay! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 08:44,

Süper Lig'de görülmemiş olay! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

2019-20 Süper Lig sezonu bir maç dışında sona ererken daha önce görülmemiş bir tablo ortaya çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu Başakşehir olurken daha önce eşine rastlanmamış bir son gerçekleşti.

2
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in Cemil Usta sezonunu ligi 1.sırada tamamlayan Başakşehir, şampiyon olurken Trabzonspor 2. sırayı aldı. Beşiktaş 3, Sivasspor ise 4. sırada ligi bitirdi.

3
Abone Olgoogle-news

Alanyaspor ise 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşe imza atarak Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve ligi Galatasaray'ın önünde 5. bitirdi.

4TARİHTE İLK KEZ...
Abone Olgoogle-news

TARİHTE İLK KEZ...

Böylece Süper Lig'de tarihi bir sonuç yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray lig tarihinde ilk kez bir sezonu birlikte ilk 4'ün dışında tamamladılar.

5
Abone Olgoogle-news

Ligi Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 7. sırada kapattı.

6
Abone Olgoogle-news

Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

7BU YILIN EN İLGİNÇ TABLOLARINDAN BİRİ
Abone Olgoogle-news

'BU YILIN EN İLGİNÇ TABLOLARINDAN BİRİ'

Güntekin Onay, beIN Sports ekranlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa potası dışında kalmasını yorumlarken "Bu yılın en ilginç tablolarından biri." sözlerini kullandı.

8NE BEŞİKTAŞ NE GALATASARAY...
Abone Olgoogle-news

NE BEŞİKTAŞ NE GALATASARAY...

Öte yandan Süper Lig tarihinde ilk kez Beşiktaş ve Galatasaray'ın lider olamadığı bir sezon geride kaldı.

934 HAFTA BOYUNCA LİDER OLAMADILAR
Abone Olgoogle-news

34 HAFTA BOYUNCA LİDER OLAMADILAR

İki takım da 34 hafta boyunca liderlik koltuğuna bir kez bile oturamadı...

10FENERBAHÇE BİR KEZ OLDU
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE BİR KEZ OLDU

Fenerbahçe ise ligin haftasında aldığı farklı galibiyetle liderlik koltuğunda oturmuştu.

11ALANYASPORUN AVRUPA YOLU
Abone Olgoogle-news

ALANYASPOR'UN AVRUPA YOLU

Son hafta sonuçlarının ardından da Alanyaspor, Avrupa kupalarına kalmayı garantilemiş oldu. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un kazanması durumunda ligi 5'inci sırada bitiren Alanyaspor 3 ön eleme oynayacak. Fakat Akdeniz temsilcisi Türkiye Kupası'nı kazanırsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi