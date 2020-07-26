Süper Lig'de görülmemiş olay! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
2019-20 Süper Lig sezonu bir maç dışında sona ererken daha önce görülmemiş bir tablo ortaya çıktı...
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Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu Başakşehir olurken daha önce eşine rastlanmamış bir son gerçekleşti.
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Süper Lig'in Cemil Usta sezonunu ligi 1.sırada tamamlayan Başakşehir, şampiyon olurken Trabzonspor 2. sırayı aldı. Beşiktaş 3, Sivasspor ise 4. sırada ligi bitirdi.
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Alanyaspor ise 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşe imza atarak Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve ligi Galatasaray'ın önünde 5. bitirdi.
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TARİHTE İLK KEZ...
Böylece Süper Lig'de tarihi bir sonuç yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray lig tarihinde ilk kez bir sezonu birlikte ilk 4'ün dışında tamamladılar.
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Ligi Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 7. sırada kapattı.
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Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.
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'BU YILIN EN İLGİNÇ TABLOLARINDAN BİRİ'
Güntekin Onay, beIN Sports ekranlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa potası dışında kalmasını yorumlarken "Bu yılın en ilginç tablolarından biri." sözlerini kullandı.
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NE BEŞİKTAŞ NE GALATASARAY...
Öte yandan Süper Lig tarihinde ilk kez Beşiktaş ve Galatasaray'ın lider olamadığı bir sezon geride kaldı.
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34 HAFTA BOYUNCA LİDER OLAMADILAR
İki takım da 34 hafta boyunca liderlik koltuğuna bir kez bile oturamadı...
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FENERBAHÇE BİR KEZ OLDU
Fenerbahçe ise ligin haftasında aldığı farklı galibiyetle liderlik koltuğunda oturmuştu.
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ALANYASPOR'UN AVRUPA YOLU
Son hafta sonuçlarının ardından da Alanyaspor, Avrupa kupalarına kalmayı garantilemiş oldu. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un kazanması durumunda ligi 5'inci sırada bitiren Alanyaspor 3 ön eleme oynayacak. Fakat Akdeniz temsilcisi Türkiye Kupası'nı kazanırsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.