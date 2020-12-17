MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de forma giyen futbolcu, eşinin hastalığı sebebiyle transferini istiyor!
GeriFutbol Süper Lig'de forma giyen futbolcu, eşinin hastalığı sebebiyle transferini istiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 17:08 | 

Süper Lig'de forma giyen futbolcu, eşinin hastalığı sebebiyle transferini istiyor!

Süper Lig'de forma giyen Belçikalı futbolcu, ailevi bir problem sebebiyle ülkesine transferini istedi. İşte şoke eden olayın detayları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena Dış Haber
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haber

Belçika basınında çıkan haberde Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Belçikalı futbolcu Mickael Tirpan'ın ailevi bir problem sebebiyle ülkesine transfer olmak istediği belirtildi.

2
Abone Olgoogle-news

Kasımpaşa forması giyen Mickael Tirpan, eşi Avelien Sente'nin hastalığı sebebiyle ülkesine dönmek istiyor.

3
Abone Olgoogle-news

Belçika basınına açıklamalar yapan Tirpan, eşi Avelian Sente'nin MS (Multiple Skleroz) hastalığının ileri bir seviye tipine yakalandığını söyledi.

4
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını sebebiyle eşinin yanına sık sık gidemediğini ifade eden Tirpan, Belçika'da yaşayan eşinin ve çocuğunun yanında olabilmek için ülkesine transfer olmak istediğini söyledi.

5
Abone Olgoogle-news

Türkiye ve Belçika vatandaşlıkları bulunan 27 yaşındaki Tirpan, 2020 Ocak ayında Belçika ekibi Lokeren'den Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

6
Abone Olgoogle-news

Daha önce Mouscron, Eupen gibi takımlarda da forma giyen Tirpan, Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

7
Abone Olgoogle-news

Kasımpaşa'da geçen sezon dahil 26 maça çıkan Tirpan'ın iki golü bulunuyor.

8
Abone Olgoogle-news

Eşinin hastalığı sonrası menajerinin Belçika ekipleriyle görüşmeler yaptığı belirtilen Tirpan için bazı takımların transferi düşündüğü de çıkan haberlerde yer aldı.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi