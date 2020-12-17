Süper Lig'de forma giyen futbolcu, eşinin hastalığı sebebiyle transferini istiyor!

Belçika basınında çıkan haberde Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Belçikalı futbolcu Mickael Tirpan'ın ailevi bir problem sebebiyle ülkesine transfer olmak istediği belirtildi.Kasımpaşa forması giyen Mickael Tirpan, eşi Avelien Sente'nin hastalığı sebebiyle ülkesine dönmek istiyor.Belçika basınına açıklamalar yapan Tirpan, eşi Avelian Sente'nin MS (Multiple Skleroz) hastalığının ileri bir seviye tipine yakalandığını söyledi.Koronavirüs salgını sebebiyle eşinin yanına sık sık gidemediğini ifade eden Tirpan, Belçika'da yaşayan eşinin ve çocuğunun yanında olabilmek için ülkesine transfer olmak istediğini söyledi.Türkiye ve Belçika vatandaşlıkları bulunan 27 yaşındaki Tirpan, 2020 Ocak ayında Belçika ekibi Lokeren'den Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.Daha önce Mouscron, Eupen gibi takımlarda da forma giyen Tirpan, Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.Kasımpaşa'da geçen sezon dahil 26 maça çıkan Tirpan'ın iki golü bulunuyor.Eşinin hastalığı sonrası menajerinin Belçika ekipleriyle görüşmeler yaptığı belirtilen Tirpan için bazı takımların transferi düşündüğü de çıkan haberlerde yer aldı.