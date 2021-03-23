Süper Lig'de en başarılı yabancı ülke hangisi? Büyük fark...
Süper Lig'de 65 ülkeden futbolcu bulunuyor. Peki ligimizde en başarılı olan yabancı ülkeleri hiç merak ettiniz mi?
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Bu sezon tam 65 ülkeden futbolcuyu barındıran Süper Lig'de en fazla hangi ülkeden futbolcu bulunuyor, en başarılı olan ülkeler hangisi? İşte karşınızda Süper Lig'in yabancı raporu...
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EN ÇOK YABANCI FUTBOLCU BREZİLYA'DAN
Süper Lig'de bu sezon 389 Türk futbolcu yer aldı. Türkiye dışında diğer 64 ülkeden en fazla futbolcusu olan ülke 37 futbolcu ile Brezilya oldu.
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Ligimizde yer alan 37 Brezilyalı futbolcu, toplam 47 gole imza attı. Alanyaspor'dan Davidson, Kayserispor'dan Pedro Henrique ve Çaykur Rizespor'dan Fernando Boldrin en golcü Brezilyalılar oldu. Marcao, Luiz Gustavo, Welinton ve Vitor Hugo ise takımlarının değişilmez Brezilyalı futbolcuları oldu.
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BOSNA VE NİJERYA...
Brezilya'yı 15'er futbolcu ile Bosna-Hersek ve Nijerya takip etti. Bosna Hersek'te başta Edin Visca olmak üzere Kasımpaşa'dan Armin Hodzic ve Haris Hajradinovic, Denizlispor'dan Muris Mesanovic ve Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic dikkat çeken oyuncular oldu.
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Nijerya'dan ise Anthony Nwakaeme, Henry Onyekuru, Bright Osayi-Samuel, Oghenekaro Etebo, David Akintola dikkatleri üzerine çeken futbolcular oldu.
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EN GOLCÜ ÜLKE SENEGAL
Süper Lig'de 14 futbolcusu bulunan Senegal ise futbolcuları en çok gol kaydeden yabancı ülke oldu. Ligde tam 65 gole imzası bulunan Senegalli futbolculardan Hatayspor'dan Mame Diouf 11, Göztepe'den Cherif Ndiaye 9, Alanyaspor'dan Khouma Babacar, Karagümrük'ten Alassane Ndao 8'er, Fenerbahçe'den Mame Thiam 6, Başakşehir'den Demba Ba 5 ve yine Fenerbahçe'den Papiss Cisse 4 gol atmayı başardı.
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Bu ülkeleri 13'er futbolcu ile Gana ve Portekiz takip etti. Gana'dan Caleb Ekuban, Bernard Mensah ve Joseph Paintsil dikkat çekerken Portekizli futbolcular gol katkısında sınıfta kaldı. Portekizli futbolcular toplam 6 gol atarken bu gollerin 4'ü Daniel Candeias'tan geldi.
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Fransa, 12 futbolcuyla Süper Lig'de yer alırken onu 10'ar futbolcu ile Arjantin, Almanya ve Fas takip etti.
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PELKAS VE BAKASETAS KATKISI
Mali, Polonya ve Hırvatistan'dan 9'ar futbolcu ligimizde yer alırken Yunanistan ve Fildişi Sahili'nden 8'er, Norveç, Romanya, Kongo ve Hollanda'dan ise 7'şer futbolcu yer aldı. Yunan futbolcular, başta Pelkas ve Bakasetas olmak üzere attıkları 21 golle dikkat çekerken Norveçli futbolcular da 18 gol atma başarısı gösterdi.
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GEÇEN SEZONLARDA NASILDI?
Peki bu durum geçtiğimiz senelerde nasıldı? Geçen sene de ligimizde en çok yabancı futbolcu Brezilyalı olmuştu. 33 Brezilyalı futbolcu ligimizde yer alırken onu 15 futbolcu ile Portekiz, 11'er futbolcu ile Senegal, Nijerya ve Fransa takip etmişti. Gana ve Fas'tan da 10'ar oyuncu yer almıştı. En çok gol katkısı (53) ise yine Senegalli futbolculardan gelmişti.
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BREZİLYA VE SENEGAL...
İki sene önceye gittiğimizde ise durum yine değişmiyor. Brezilya, 31 futbolcu ile yine zirvede yer alırken en golcü ülke 69 gol ile yine Senegal olmuştu.
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TAM 115 GOL!
2017/18 sezonunda ise Süper Lig'e yine Brezilyalı futbolcular damgasını vurmuştu. Brezilya, 35 ülke ile yine zirvede yer alırken bu kez en çok gol atan yabancı ülke olmayı da başarmıştı. Fransa ise 18 futbolcu ile bu alanda ikinci sırada yer almıştı. Brezilyalı 35 futbolcu, o sezon tam 115 gol atarken 293 Türk futbolcunun attığı gollerin neredeyse yarısına ulaşmışlardı. Talisca ve Giuliano 14, Vagner Love 13, Fernandao 9 golle en golcü Brezilyalı futbolcular olmuştu.
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2016/17 sezonunda da Brezilya hem futbolcu hem de gol konusunda en başarılı yabancı ülke olurken onu Kamerun, Senegal ve Portekiz takip etmişti. Brezilyalı Vagner Love'ın 23 golle gol kralı olduğu sezonda Kamerunlu Samuel Eto'o 18 golle yıldızlaşmıştı.
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Ülkemizde yabancı futbolcuların başarılarına baktığımızda Brezilya ve Afrika ülkeleri dikkat çekerken Fransız ve Portekizli oyuncuların da ligimizde başarılı olabildikleri görüldü.