Süper Lig'de değerine değer kattı! Listenin zirvesinde...

VINCENT ABOUBAKAR Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu olan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı takım ile eski günlerine dönmeyi başarırken piyasa değerini de bir kez daha arttırdı.Piyasa değeri artışı: 4.50 milyon euro (%81.8)Güncel piyasa değeri: 10 milyon euro