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Futbol
Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 11:53 | 

Süper Lig'de değerine değer kattı! Listenin zirvesinde...

Süper Lig'de sezon başından bu yana piyasa değerlerini en çok arttıran futbolcular kim? İşte bu sene gösterdikleri performansla değerlerine değer katan o isimler...

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Süper Lig'de Temmuz ayından bu yana piyasa değerlerini en çok arttıran futbolcuları değerlendirdik. Ligde değerini en çok arttıran oyuncular şöyle...

2CALEB EKUBAN

CALEB EKUBAN

Bu sezon Trabzonspor'da kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Ekuban, piyasa değerini 2 katı arttırdı.Piyasa değeri artışı: 3.30 milyon euro (%103.1)Güncel piyasa değeri: 6.5 milyon euro

3RADCHID GHEZZAL

RADCHID GHEZZAL

Beşiktaş'ta adeta yeniden doğan Ghezzal, kiralık olarak forma giydiği siyah beyazlı takımda değerini 3.50 milyon euro arttırmayı başardı.Piyasa değeri artışı: 3.50 milyon euro (%63.6)Güncel piyasa değeri: 9 milyon euro

4DIMITRIOS PELKAS

DIMITRIOS PELKAS

Fenerbahçe'nin en çok gol katkısı veren oyuncularının başında gelen Pelkas, sarı lacivertli takımda gösterdiği performansla değerini %150 oranında katladı.Piyasa değeri artışı: 3.60 milyon euro (%150)Güncel piyasa değeri: 6 milyon euro

5GÖKDENİZ BAYRAKDAR

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

4 büyükler dışında listede bulunan tek futbolcu olan 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon attığı gollerle piyasa değerini de arttırmış oldu.Piyasa değeri artışı: 3.70 milyon euro Güncel piyasa değeri: 3.70 milyon euro

6ANASTASIOS BAKASETAS

ANASTASIOS BAKASETAS

Sezonun ilk yarısında Alanyaspor, ikinci yarısında ise Trabzonspor formasıyla başarılı bir grafiğe imza atan Yunan futbolcu, değerini 4'e katladı.Piyasa değeri artışı: 4.50 milyon euro (%225)Güncel piyasa değeri: 6.50 milyon euro

7VINCENT ABOUBAKAR

VINCENT ABOUBAKAR

Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu olan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı takım ile eski günlerine dönmeyi başarırken piyasa değerini de bir kez daha arttırdı.Piyasa değeri artışı: 4.50 milyon euro (%81.8)Güncel piyasa değeri: 10 milyon euro

8İRFAN CAN KAHVECİ

İRFAN CAN KAHVECİ

Hem sezon başındaki Şampiyonlar Ligi performansı hem de Fenerbahçe'ye transferi ile İrfan Can Kahveci'nin de piyasa değeri 11.5 milyon euroya kadar çıkmış durumda.Piyasa değeri artışı: 4.50 milyon euro (%64.3)Güncel piyasa değeri: 11.50 milyon euro

9MOSTAFA MOHAMED

MOSTAFA MOHAMED

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü, attığı goller ile bir anda değerini yükseltti. Mohamed'in değeri sezon başından bu yana %478 oranında artış gösterdi.Piyasa değeri artışı: 4.55 milyon euro (%478.9)Güncel piyasa değeri: 5.50 milyon euro

10OZAN TUFAN

OZAN TUFAN

Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncularından biri olan Ozan Tufan, piyasa değerini %111 arttırırken Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda.Piyasa değeri artışı: 5 milyon euro (%111.1)Güncel piyasa değeri: 9.50 milyon euro

11TAYLAN ANTALYALI

TAYLAN ANTALYALI

Bu sezon Galatasaray'ın adeta joker oyuncusu haline gelen Taylan, piyasa değerini %531 arttırdı ve milli takıma da yükseldi.Piyasa değeri artışı: 5.05 milyon euro (%531.6)Güncel piyasa değeri: 6 milyon euro

12CYLE LARIN

CYLE LARIN

Beşiktaş'ta bu sezon sürpriz bir çıkış yapan ve attığı gollerle takımının vazgeçilmezleri arasına giren Larin, %181 artışla değerini 9 milyon euroya kadar çıkarttı.Piyasa değeri artışı: 5.80 milyon euro (%181.3)Güncel piyasa değeri: 9 milyon euro

13UĞURCAN ÇAKIR

UĞURCAN ÇAKIR

Süper Lig'in piyasa değeri en fazla olan ismi olan Uğurcan Çakır, değerini arttırmaya bu sezon da devam etti.Piyasa değeri artışı: 6.50 milyon euro (%68.4)Güncel piyasa değeri: 16 milyon euro

14AARON BOUPENDZA

AARON BOUPENDZA

Süper Lig'de yüzde olarak değerini en çok arttıran isim. Süper Lig'in gol kralı olan Gabonlu forvet, değerini tam %3400 oranında arttırdı.Piyasa değeri artışı: 6.80 milyon euro (%3400)Güncel piyasa değeri: 7 milyon euro

15ALTAY BAYINDIR

ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'de bu sezon birçok maçta kurtarıcı olan Altay Bayındır, kalesinde devleşirken bu performansı tabii piyasa değerini de olumlu yönde etkiledi.Piyasa değeri artışı: 8.10 milyon euro (%150)Güncel piyasa değeri: 13.5 milyon euro

16MARCAO

MARCAO

Galatasaray'ın savunmasındaki değişilmez isimleri arasında yer alan Marcao, sezon başından bu yana piyasa değerini 8.80 milyon euro arttırırken ligde değeri en fazla artış gösteren futbolcu oldu.Piyasa değeri artışı: 8.80 milyon euro (%275)Güncel piyasa değeri: 12 milyon euro

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