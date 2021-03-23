Süper Lig'de değerine değer kattı! Listenin zirvesinde...
Süper Lig'de sezon başından bu yana piyasa değerlerini en çok arttıran futbolcular kim? İşte bu sene gösterdikleri performansla değerlerine değer katan o isimler...
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1
Süper Lig'de Temmuz ayından bu yana piyasa değerlerini en çok arttıran futbolcuları değerlendirdik. Ligde değerini en çok arttıran oyuncular şöyle...
2
CALEB EKUBAN
Bu sezon Trabzonspor'da kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Ekuban, piyasa değerini 2 katı arttırdı.Piyasa değeri artışı: 3.30 milyon euro (%103.1)Güncel piyasa değeri: 6.5 milyon euro
3
RADCHID GHEZZAL
Beşiktaş'ta adeta yeniden doğan Ghezzal, kiralık olarak forma giydiği siyah beyazlı takımda değerini 3.50 milyon euro arttırmayı başardı.Piyasa değeri artışı: 3.50 milyon euro (%63.6)Güncel piyasa değeri: 9 milyon euro
4
DIMITRIOS PELKAS
Fenerbahçe'nin en çok gol katkısı veren oyuncularının başında gelen Pelkas, sarı lacivertli takımda gösterdiği performansla değerini %150 oranında katladı.Piyasa değeri artışı: 3.60 milyon euro (%150)Güncel piyasa değeri: 6 milyon euro
5
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
4 büyükler dışında listede bulunan tek futbolcu olan 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon attığı gollerle piyasa değerini de arttırmış oldu.Piyasa değeri artışı: 3.70 milyon euro Güncel piyasa değeri: 3.70 milyon euro
6
ANASTASIOS BAKASETAS
Sezonun ilk yarısında Alanyaspor, ikinci yarısında ise Trabzonspor formasıyla başarılı bir grafiğe imza atan Yunan futbolcu, değerini 4'e katladı.Piyasa değeri artışı: 4.50 milyon euro (%225)Güncel piyasa değeri: 6.50 milyon euro
7
VINCENT ABOUBAKAR
Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu olan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı takım ile eski günlerine dönmeyi başarırken piyasa değerini de bir kez daha arttırdı.Piyasa değeri artışı: 4.50 milyon euro (%81.8)Güncel piyasa değeri: 10 milyon euro
8
İRFAN CAN KAHVECİ
Hem sezon başındaki Şampiyonlar Ligi performansı hem de Fenerbahçe'ye transferi ile İrfan Can Kahveci'nin de piyasa değeri 11.5 milyon euroya kadar çıkmış durumda.Piyasa değeri artışı: 4.50 milyon euro (%64.3)Güncel piyasa değeri: 11.50 milyon euro
9
MOSTAFA MOHAMED
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü, attığı goller ile bir anda değerini yükseltti. Mohamed'in değeri sezon başından bu yana %478 oranında artış gösterdi.Piyasa değeri artışı: 4.55 milyon euro (%478.9)Güncel piyasa değeri: 5.50 milyon euro
10
OZAN TUFAN
Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncularından biri olan Ozan Tufan, piyasa değerini %111 arttırırken Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda.Piyasa değeri artışı: 5 milyon euro (%111.1)Güncel piyasa değeri: 9.50 milyon euro
11
TAYLAN ANTALYALI
Bu sezon Galatasaray'ın adeta joker oyuncusu haline gelen Taylan, piyasa değerini %531 arttırdı ve milli takıma da yükseldi.Piyasa değeri artışı: 5.05 milyon euro (%531.6)Güncel piyasa değeri: 6 milyon euro
12
CYLE LARIN
Beşiktaş'ta bu sezon sürpriz bir çıkış yapan ve attığı gollerle takımının vazgeçilmezleri arasına giren Larin, %181 artışla değerini 9 milyon euroya kadar çıkarttı.Piyasa değeri artışı: 5.80 milyon euro (%181.3)Güncel piyasa değeri: 9 milyon euro
13
UĞURCAN ÇAKIR
Süper Lig'in piyasa değeri en fazla olan ismi olan Uğurcan Çakır, değerini arttırmaya bu sezon da devam etti.Piyasa değeri artışı: 6.50 milyon euro (%68.4)Güncel piyasa değeri: 16 milyon euro
14
AARON BOUPENDZA
Süper Lig'de yüzde olarak değerini en çok arttıran isim. Süper Lig'in gol kralı olan Gabonlu forvet, değerini tam %3400 oranında arttırdı.Piyasa değeri artışı: 6.80 milyon euro (%3400)Güncel piyasa değeri: 7 milyon euro
15
ALTAY BAYINDIR
Fenerbahçe'de bu sezon birçok maçta kurtarıcı olan Altay Bayındır, kalesinde devleşirken bu performansı tabii piyasa değerini de olumlu yönde etkiledi.Piyasa değeri artışı: 8.10 milyon euro (%150)Güncel piyasa değeri: 13.5 milyon euro
16
MARCAO
Galatasaray'ın savunmasındaki değişilmez isimleri arasında yer alan Marcao, sezon başından bu yana piyasa değerini 8.80 milyon euro arttırırken ligde değeri en fazla artış gösteren futbolcu oldu.Piyasa değeri artışı: 8.80 milyon euro (%275)Güncel piyasa değeri: 12 milyon euro