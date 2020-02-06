Süper Lig 21. hafta programı | Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Oldukça kritik müsabakalara sahne olacak bu hafta maçlar cuma günü başlayacak ve pazartesi akşamı son bulacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
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Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Öte yandan Lig bu hafta, 2 kritik mücadeleye sahne olacak. Lider Demir Grup Sivasspor, en yakın takipçisi olan ikinci Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İşte, Süper Lig 21. hafta programı...
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Ligde bu hafta, 2 kritik mücadeleye sahne olacak. Son 2 maçını kazanamayan lider Demir Grup Sivasspor, en yakın takipçisi olan ikinci Medipol Başakşehir'i 9 Şubat Pazar günü konuk edecek. 37 puanla 5. sırada bulunan ve zirve mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe de 38 puanla 4. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor'u 8 Şubat Cumartesi günü ağırlayacak. Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
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7 Şubat Cuma:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
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8 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
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9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)