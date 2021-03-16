Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 31. hafta maç programı
Süper Lig'de 30. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Süper Lig'de bu hafta yine heyecan dolu müsabakalar oynanacak. Taraftarlar da destekledikleri takımların bu haftaki maçlarını ve rakiplerini sorguluyor. Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:
2
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
21 Mart Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)