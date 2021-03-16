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Spor Arena
Haber Giriş: 16 Mart 2021 - 10:57 | 

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 31. hafta maç programı

Süper Lig'de 30. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de bu hafta yine heyecan dolu müsabakalar oynanacak. Taraftarlar da destekledikleri takımların bu haftaki maçlarını ve rakiplerini sorguluyor. Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:

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19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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