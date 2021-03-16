Spor Arena Haber Giriş: 16 Mart 2021 - 10:57 | 16 Mart 2021 - 10:57

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 31. hafta maç programı

Süper Lig'de 30. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?