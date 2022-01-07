Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 20. haftanın programı
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 19 haftası geride kalan Süper Lig'de bu hafta 20. hafta müsabakaları oynanacak. Bir birinden kritik maçlara sahne olacak haftada hangi takımların kimlerle maçları olduğu futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
"Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?" sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta 7 Ocak'ta yapılacak tek maçla başlayacak. 20. haftanın müsabaka programı şöyle: