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Spor Arena
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 09:44 | 

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 20. haftanın programı

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 19 haftası geride kalan Süper Lig'de bu hafta 20. hafta müsabakaları oynanacak. Bir birinden kritik maçlara sahne olacak haftada hangi takımların kimlerle maçları olduğu futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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"Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?" sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta 7 Ocak'ta yapılacak tek maçla başlayacak. 20. haftanın müsabaka programı şöyle:
220. HAFTA MAÇ PROGRAMI

20. HAFTA MAÇ PROGRAMI

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

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9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

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