Süper Lig'de böyle tablo görülmedi! Şampiyonluk yüzdesi verdi...

HER MAÇ ÇATIR ÇAYIR OYNANDI Dünkü sonuçları gördükten sonra cumartesi günü her şey olabilir. Beşiktaş, kazanmak zorunda ancak gördük ki her maç çatır çatır oynandı. Kimsenin 3 puanı cebinde değil. Gerek Malatya, gerek Göztepe ikisinin de gereken mücadeleyi ortaya koyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sakin olan biraz da şanslı olan ipi göğüsleyecek.