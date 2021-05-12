Süper Lig'de böyle tablo görülmedi! Şampiyonluk yüzdesi verdi...

SİVAS'LA OYNAMAK ZOR! Sivasspor, Süper Lig’de 2021 takvim yılının flaş ekibi. Ligin blok halinde durmayı en iyi bilen takımı belki de Sivas. Onlara karşı 0-0’ı oynamak zor. Ama 1-0, hatta 2-0 geriye düştüğünüzde Sivas’la oynamak çok daha zor. Fenerbahçe bu 2-0 bariyerini aşamadı ve ligin son haftasına artık zayıf bir şampiyonluk iddiasıyla giriyorlar. Hem Galatasaray’ın, hem de Beşiktaş’ın cumartesi günkü rakiplerinin prestij maçlarına çıktıkları düşünülürse bu iki takımın şampiyonluk şanslarının yüzde 45’ler seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu iki ekibin ikili averajlarının eşit olması ve bir puan eşitliği halinde genel averajın devreye girme ihtimali cumartesi akşamını daha da ilginç hale getirdi. Sanırım Süper Lig’de en son 1992-93 sezonunda şampiyonu genel averaj belirlemişti. 28 yıl sonra tekrar yaşayabiliriz bu enteresan durumu.