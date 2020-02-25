Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı, zirve kızıştı! İşte puan durumu...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Galatasaray'ın da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmesiyle birlikte zirve yarışı kızıştı.
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Süper Lig'de 23. hafta Kasımpaşa-Denizlispor ve Çaykur Rizespor-Başakşehir maçlarıyla tamamlandı. Başakşehir'in Çaykur Rizespor'u mağup etmesiyle birlikte puan durumundaki ilk 7 takımın puanlarının yakınlığı dikkat çekiyor.
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Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Bu hafta Galatasaray da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek zirveye yaklaştı.
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Zirve yarışındaki diğer takımlardan Trabzonspor ise Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor ise Alanyaspor engelini 1-0'lık skorla geçti.
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Bu sonuçların ardından Süper Lig puan durumunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. İşte son durum...