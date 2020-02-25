Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı, zirve kızıştı! İşte puan durumu...

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Bu hafta Galatasaray da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek zirveye yaklaştı.