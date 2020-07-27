Süper Lig'de 2020 ve 2021 futbol sezonu ne zaman açılıyor? TFF tarih verdi!
Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı için araştırmalar devam ediyor. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile tamamlandı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de 2020 ve 2021 futbol sezonu ne zaman açılıyor?
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Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için geri sayım sürüyor. Takımların transfer çalışmaları henüz başlamamışken, futbolseverlerin ligin başlangıç tarihine yönelik araştırmaları devam ediyor. İşte, Süper Lig'de yeni sezon tarihi...
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Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
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SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.