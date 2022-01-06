Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlıyor? İşte 20. hafta maçlarının programı
Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 46 puanla sezonun ilk devresini lider kapatmayı başardı. İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla 2'nci, Medipol Başakşehir 33 puanla 3'üncü, Fenerbahçe 32 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Sezonun ilk yarısını Çaykur Rizespor 17 puanla 17'nci sırada tamamlarken, 15 puanla 3 takımdan Kasımpaşa 18'inci, Göztepe 19'uncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise son sırada kendisine yer buldu. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. 19 hafta sonunda Trabzonspor, sezonun ilk yarısını zirvede tamamlarken, üç büyükler gösterdiği performansla beklentinin çok altında kaldı. Trabzonspor, topladığı 46 puanla Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla puan toplamayı başaran ekip oldu. İşte, 20. hafta maçlarının başlayacağı tarih...
20. HAFTA MAÇ PROGRAMI
7 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor