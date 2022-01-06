Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlıyor? İşte 20. hafta maçlarının programı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. 19 hafta sonunda Trabzonspor, sezonun ilk yarısını zirvede tamamlarken, üç büyükler gösterdiği performansla beklentinin çok altında kaldı. Trabzonspor, topladığı 46 puanla Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla puan toplamayı başaran ekip oldu. İşte, 20. hafta maçlarının başlayacağı tarih...