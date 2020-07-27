Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in bayrağı köprüye asıldı!

Şampiyon Medipol Başakşehir'in büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Turuncu-lacivertli bayrak, gün içerisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacak ve dalgalanacak.İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.Başakşehir, Twitter hesabından paylaşımda bulunurken 'Tarih bunu da yazdı!' sözlerini kullandı.Süper Lig'de daha önceden şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un da bayrakları köprüdeki yerini almıştı.