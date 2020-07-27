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GeriFutbol Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in bayrağı köprüye asıldı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 13:55,

Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in bayrağı köprüye asıldı!

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Başakşehir'in bayrağı köprüdeki yerini aldı...

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Şampiyon Medipol Başakşehir'in büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

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Turuncu-lacivertli bayrak, gün içerisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacak ve dalgalanacak.

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İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.

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Başakşehir, Twitter hesabından paylaşımda bulunurken 'Tarih bunu da yazdı!' sözlerini kullandı.

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Süper Lig'de daha önceden şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un da bayrakları köprüdeki yerini almıştı.

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