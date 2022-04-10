Süper Lig puan durumu ve fikstürü 2022: Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı sonrası puan durumu tablosu değişti!

Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ile değişti. Ligde liderliği elinden bırakmayan Trabzonspor'u Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 6 yıl sonra yenen Fenebahçe 2. sırayla takip etti. Öte yandan haftanın önemli maçlarından olan Beşiktaş Alanyaspor maçında siyah beyazlılar galibiyet elde ederek puan tablosunda 50 puanla 7. sıraya yerleşti. Bu haftanın kazananları Beşiktaş ve Fenerbahçe oldu.
Süper Lig'de 32. haftada 10 Nisan Pazar günü oynanan maçlar sonrası açılanan sonuçlar şöyle oldu;
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA
GÖZTEPE 1 - 2 YUKATEL KAYSERİSPOR
GAZİANTEP FK 0 - 0 TRABZONSPOR
BEŞİKTAŞ 4 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GZT GİRESUNSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
ADANA DEMİRSPOR 3 - 1 ALTAY
FENERBAHÇE 2 - 0 GALATASARAY
11 Nisan Pazartesi:
20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor