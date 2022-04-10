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Süper Lig puan durumu ve fikstürü 2022: Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı sonrası puan durumu tablosu değişti!

#Süper Lig#TFF#Fenerbahçe

Süper Lig puan durumu, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ile yeniden şekillendi. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü oynanan derbide Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükseldi. Kadıköy'den yenilgiyle ayrılan Sarı Kırmızılılar ise 41 puanla 14. sırada kaldı. Ligde zirveyi zorlayan Konyaspor ise Çaykur Rize karşısında aldığı mağlubiyetin ardından 58 puanla 3. sıraya düştü. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı sonrası puan durumu ne oldu? İşte, 10 Nisan Süper Lig puan durumu ve kalan maçları.

1/5Süper Lig puan durumu ve fikstürü 2022: Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı sonrası puan durumu tablosu değişti

Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ile değişti. Ligde liderliği elinden bırakmayan Trabzonspor'u Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 6 yıl sonra yenen Fenebahçe 2. sırayla takip etti. Öte yandan haftanın önemli maçlarından olan Beşiktaş Alanyaspor maçında siyah beyazlılar galibiyet elde ederek puan tablosunda 50 puanla 7. sıraya yerleşti. Bu haftanın kazananları Beşiktaş ve Fenerbahçe oldu.

2/5SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de 32. haftada 10 Nisan Pazar günü oynanan maçlar sonrası açılanan sonuçlar şöyle oldu;

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA

GÖZTEPE 1 - 2 YUKATEL KAYSERİSPOR

GAZİANTEP FK 0 - 0 TRABZONSPOR

BEŞİKTAŞ 4 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GZT GİRESUNSPOR

3/5Süper Lig puan durumu ve fikstürü 2022: Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı sonrası puan durumu tablosu değişti

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

ADANA DEMİRSPOR 3 - 1 ALTAY

FENERBAHÇE 2 - 0 GALATASARAY

4/5Süper Lig puan durumu ve fikstürü 2022: Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı sonrası puan durumu tablosu değişti

 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.32219259273272
2.FENERBAHÇE A.Ş.32178756352159
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32177852351758
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK321651145311453
5.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.321410849331652
6.AYTEMİZ ALANYASPOR32157105852652
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.32131184941850
8.ATAKAŞ HATAYSPOR31146114846248
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK32137123947-846
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR31128113637-144
11.KASIMPAŞA A.Ş.32118134947241
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR321011114242041
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.32118134144-341
14.GALATASARAY A.Ş.32118134247-541
15.YUKATEL KAYSERİSPOR32118134553-841
16.GZT GİRESUNSPOR32116153539-439
17.ALTAY3285193348-1529
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3285193258-2629
19.GÖZTEPE A.Ş.3276193755-1827
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3255222353-3020

5/5HAFTANIN KALAN MAÇLARI

HAFTANIN KALAN MAÇLARI

11 Nisan Pazartesi:

20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor

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#Süper Lig#TFF#Fenerbahçe