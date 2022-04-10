Süper Lig puan durumu ve fikstürü 2022: Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı sonrası puan durumu tablosu değişti!

Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ile değişti. Ligde liderliği elinden bırakmayan Trabzonspor'u Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 6 yıl sonra yenen Fenebahçe 2. sırayla takip etti. Öte yandan haftanın önemli maçlarından olan Beşiktaş Alanyaspor maçında siyah beyazlılar galibiyet elde ederek puan tablosunda 50 puanla 7. sıraya yerleşti. Bu haftanın kazananları Beşiktaş ve Fenerbahçe oldu.