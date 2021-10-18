Süper Lig puan durumu güncel tablo! 9. hafta Süper Lig maç sonuçları ve haftanın kalan maçları

Süper Lig puan durumu pazar günü oynanan maçların tamamlanması ile değişti. Zorlu haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş mağlup olurken, haftanın kazananları Trabzonspor ve Galatasaray oldu. Fenerbahçe karşılaşmasından galip ayrılan Karadeniz ekibi 21 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertliler 19 puanla 2. sıraya geriledi, 17 puanla haftayı kapatan Beşiktaş ise 3. sıraya yerleşti.