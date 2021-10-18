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GeriFutbol Süper Lig puan durumu güncel tablo! 9. hafta Süper Lig maç sonuçları ve haftanın kalan maçları
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ekim 2021 - 01:54 | 

Süper Lig puan durumu güncel tablo! 9. hafta Süper Lig maç sonuçları ve haftanın kalan maçları

Süper Lig puan durumu tablosu, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile güncellendi. Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor zirvenin yeni sahibi oldu. Fenerbahçe ise 19 puanla ikinci sıraya geriledi. Bu hafta Başakşehir'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş 17 puanda kalırken; Konyaspor karşısında galibiyet kazanan Galatasaray 3 puan elde etti. İşte, 18 Ekim Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve haftanın kalan maçları.

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1

Süper Lig puan durumu pazar günü oynanan maçların tamamlanması ile değişti. Zorlu haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş mağlup olurken, haftanın kazananları Trabzonspor ve Galatasaray oldu. Fenerbahçe karşılaşmasından galip ayrılan Karadeniz ekibi 21 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertliler 19 puanla 2. sıraya geriledi, 17 puanla haftayı kapatan Beşiktaş ise 3. sıraya yerleşti.

2SÜPER LİG PUAN TABLOSU

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Maçların ardından tablo yeniden şekillendi.

3SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

GZT GİRESUNSPOR 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 2 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 - 2 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 GÖZTEPE A.Ş.

4

GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

ALTAY 0 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

TRABZONSPOR A.Ş. 3 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

59. HAFTANIN KALAN MAÇLARI

9. HAFTANIN KALAN MAÇLARI

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

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