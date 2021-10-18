Süper Lig puan durumu güncel tablo! 9. hafta Süper Lig maç sonuçları ve haftanın kalan maçları
Süper Lig puan durumu tablosu, TrabzonsporFenerbahçe maçı ile güncellendi. Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor zirvenin yeni sahibi oldu. Fenerbahçe ise 19 puanla ikinci sıraya geriledi. Bu hafta Başakşehir'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş 17 puanda kalırken; Konyaspor karşısında galibiyet kazanan Galatasaray 3 puan elde etti. İşte, 18 Ekim Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve haftanın kalan maçları.
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Süper Lig puan durumu pazar günü oynanan maçların tamamlanması ile değişti. Zorlu haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş mağlup olurken, haftanın kazananları Trabzonspor ve Galatasaray oldu. Fenerbahçe karşılaşmasından galip ayrılan Karadeniz ekibi 21 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertliler 19 puanla 2. sıraya geriledi, 17 puanla haftayı kapatan Beşiktaş ise 3. sıraya yerleşti.
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SÜPER LİG PUAN TABLOSU
Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Maçların ardından tablo yeniden şekillendi.
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SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.
GZT GİRESUNSPOR 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 2 FRAPORT TAV ANTALYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 - 2 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR