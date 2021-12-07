Süper Lig puan durumu güncel tablo: 15'inci hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan tablosu 7 Aralık 2021

Süper Lig puan durumu pazartesi akşamı oynanan maçların tamamlanması ile değişti. Zorlu haftada Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kalırken, Galatasaray'da Altay karşısındaki beraberlik ile 2 puan daha kaybetti. Çaykur Rizespor'u konuk ederek 4-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe ise bu haftanın kazananı olarak puanını 27'ye yükseltti. Ligde 39 puanla liderlik koltuğuna oturmaya devam eden Trabzonspor'u 27 puanla Konyaspor ve Fenerbahçe takip ediyor.