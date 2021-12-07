Süper Lig puan durumu güncel tablo: 15'inci hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan tablosu 7 Aralık 2021
Süper Lig puan durumu tablosu, haftanın kapanış karşılaşması Göztepe Gaziantep FK maçının ardından güncellendi. 6 Aralık Pazartesi akşamı oynanan müsabakada, İzmir ekibi, Gaziantep FK karşısında kritik bir 3 puan kazandı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Göztepe, puanını 14'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı. Bu hafta Altay’ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle beraber kalarak, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını 16’ya çıkardı. Peki, bu hafta Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 15'inci hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan tablosu.
Süper Lig puan durumu pazartesi akşamı oynanan maçların tamamlanması ile değişti. Zorlu haftada Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kalırken, Galatasaray'da Altay karşısındaki beraberlik ile 2 puan daha kaybetti. Çaykur Rizespor'u konuk ederek 4-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe ise bu haftanın kazananı olarak puanını 27'ye yükseltti. Ligde 39 puanla liderlik koltuğuna oturmaya devam eden Trabzonspor'u 27 puanla Konyaspor ve Fenerbahçe takip ediyor.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 0 ADANA DEMİRSPOR A.Ş
.GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 ALTAY
YUKATEL KAYSERİSPOR 2 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 0 ADANA DEMİRSPOR A.Ş
.GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 ALTAY
YUKATEL KAYSERİSPOR 2 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR