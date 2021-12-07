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GeriFutbol Süper Lig puan durumu güncel tablo: 15'inci hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan tablosu 7 Aralık 2021
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Futbol
Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 00:51 | 

Süper Lig puan durumu güncel tablo: 15'inci hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan tablosu 7 Aralık 2021

Süper Lig puan durumu tablosu, haftanın kapanış karşılaşması Göztepe Gaziantep FK maçının ardından güncellendi. 6 Aralık Pazartesi akşamı oynanan müsabakada, İzmir ekibi, Gaziantep FK karşısında kritik bir 3 puan kazandı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Göztepe, puanını 14'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı. Bu hafta Altay’ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle beraber kalarak, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını 16’ya çıkardı. Peki, bu hafta Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 15'inci hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan tablosu.

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1
Süper Lig puan durumu pazartesi akşamı oynanan maçların tamamlanması ile değişti. Zorlu haftada Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kalırken, Galatasaray'da Altay karşısındaki beraberlik ile 2 puan daha kaybetti. Çaykur Rizespor'u konuk ederek 4-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe ise bu haftanın kazananı olarak puanını 27'ye yükseltti. Ligde 39 puanla liderlik koltuğuna oturmaya devam eden Trabzonspor'u 27 puanla Konyaspor ve Fenerbahçe takip ediyor.
2SÜPER LİG PUAN TABLOSU

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları pazartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Maçların ardından tablo yeniden şekillendi.
3SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 0 ADANA DEMİRSPOR A.Ş

.GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 ALTAY

YUKATEL KAYSERİSPOR 2 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR
4
GZT GİRESUNSPOR 3 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

FENERBAHÇE A.Ş. 4 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
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