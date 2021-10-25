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GeriFutbol Süper Lig puan durumu güncel tablo! 10. hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu tablosunda son durum
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 23:47 | 

Süper Lig puan durumu güncel tablo! 10. hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu tablosunda son durum

Süper Lig puan durumu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından son şeklini aldı. Süper Lig'de 10. haftanın kapanışında oynanan derbide karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan siyah beyazlılar iki maç sonra galibiyetle tanışırken, Galatasaray ligde 3 maç sonra kayıp yaşadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 20'ye yükseltti, Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Bu haftanın kazananı Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu tablosu nasıl şekillendi? İşte, 10. hafta Süper Lig puan durumu ve haftanın maç sonuçları.

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Süper Lig'de puan tablosu haftanın kapanış müsabakası ile güncellendi. Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu hafta oynanan kritik karşılaşmada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.

2SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

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VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

4PUAN DURUMU

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.TRABZONSPOR107302091124
2.ATAKAŞ HATAYSPOR106221981120
3.BEŞİKTAŞ106222012820
4.AYTEMİZ ALANYASPOR106221615120
5.FENERBAHÇE106131411319
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK105321612418
7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10451149517
8.GALATASARAY105231514117
9.ALTAY105051616015
10.ADANA DEMİRSPOR103431515013
11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR104061313012
12.GAZİANTEP FK103341214-212
13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR104061117-612
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR102531412211
15.YUKATEL KAYSERİSPOR103251317-411
16.GZT GİRESUNSPOR10235610-49
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR102351116-59
18.GÖZTEPE10226914-58
19.KASIMPAŞA101361016-66
20.ÇAYKUR RİZESPOR10118822-144

511. hafta programı

11. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

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