Süper Lig puan durumu güncel tablo! 10. hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu tablosunda son durum

Süper Lig'de puan tablosu haftanın kapanış müsabakası ile güncellendi. Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu hafta oynanan kritik karşılaşmada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.