Süper Lig puan durumu güncel tablo! 10. hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu tablosunda son durum
Süper Lig puan durumu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından son şeklini aldı. Süper Lig'de 10. haftanın kapanışında oynanan derbide karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan siyah beyazlılar iki maç sonra galibiyetle tanışırken, Galatasaray ligde 3 maç sonra kayıp yaşadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 20'ye yükseltti, Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Bu haftanın kazananı Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu tablosu nasıl şekillendi? İşte, 10. hafta Süper Lig puan durumu ve haftanın maç sonuçları.
Süper Lig'de puan tablosu haftanın kapanış müsabakası ile güncellendi. Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu hafta oynanan kritik karşılaşmada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.TRABZONSPOR
|10
|7
|3
|0
|20
|9
|11
|24
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|10
|6
|2
|2
|19
|8
|11
|20
|3.BEŞİKTAŞ
|10
|6
|2
|2
|20
|12
|8
|20
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|6
|2
|2
|16
|15
|1
|20
|5.FENERBAHÇE
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|3
|19
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|5
|3
|2
|16
|12
|4
|18
|7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|10
|4
|5
|1
|14
|9
|5
|17
|8.GALATASARAY
|10
|5
|2
|3
|15
|14
|1
|17
|9.ALTAY
|10
|5
|0
|5
|16
|16
|0
|15
|10.ADANA DEMİRSPOR
|10
|3
|4
|3
|15
|15
|0
|13
|11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|10
|4
|0
|6
|13
|13
|0
|12
|12.GAZİANTEP FK
|10
|3
|3
|4
|12
|14
|-2
|12
|13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|10
|4
|0
|6
|11
|17
|-6
|12
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|2
|5
|3
|14
|12
|2
|11
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|10
|3
|2
|5
|13
|17
|-4
|11
|16.GZT GİRESUNSPOR
|10
|2
|3
|5
|6
|10
|-4
|9
|17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|10
|2
|3
|5
|11
|16
|-5
|9
|18.GÖZTEPE
|10
|2
|2
|6
|9
|14
|-5
|8
|19.KASIMPAŞA
|10
|1
|3
|6
|10
|16
|-6
|6
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|10
|1
|1
|8
|8
|22
|-14
|4