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GeriFutbol Süper Lig puan durumu: 3 Ekim Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve haftanın kalan maçları
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ekim 2021 - 02:25 | 

Süper Lig puan durumu: 3 Ekim Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve haftanın kalan maçları

Süper Lig puan durumu tablosu Beşiktaş Sivasspor maçı ile değişti. Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Bu sonuçla siyah beyazlılar 3 puan alarak ligde 2. sıraya yerleşti. Sivasspor ise deplasmandan puansız ayrılarak 9 puanla 12. sırada yerini aldı. Pazar günü oynanacak Galatasaray, Fenerbahçe maçları ile ligde son tablo yeniden şekillenecek. İşte, 3 Ekim 2021 Süper Lig 8. hafta puan tablosu ve haftanın maçları.

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Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük Başakşehir maçı ile perde açıldı. VavaCars Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karagümrük'ün puanı 14'e yükselirken, Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise 6 puanda kaldı. Cumartesi günü Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş ise 3 puan alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 18 puanla liderlik koltuğunu koruyor.

2SÜPER LİG 8. HAFTANIN MAÇLARI

SÜPER LİG 8. HAFTANIN MAÇLARI

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

3MAÇ SONUÇLARI

MAÇ SONUÇLARI

1.10.2021

Vavacars Fatih Karagümrük 3-1 Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor

2.10.2021

İttifak Holding Konyaspor 1-1 Aytemiz Alanyaspor

Yukatel Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Göztepe 0-1 GZT Giresunspor

Beşiktaş 2-1 Demir Grup Sivasspor

4SÜPER LİG PUAN TABLOSU

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları cumartesi oynanan 4 maçla devam etti. Maçların ardından tablo yeniden şekillendi.

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