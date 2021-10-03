Süper Lig puan durumu: 3 Ekim Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve haftanın kalan maçları

Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük Başakşehir maçı ile perde açıldı. VavaCars Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karagümrük'ün puanı 14'e yükselirken, Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise 6 puanda kaldı. Cumartesi günü Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş ise 3 puan alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 18 puanla liderlik koltuğunu koruyor.