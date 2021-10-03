Süper Lig puan durumu: 3 Ekim Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve haftanın kalan maçları
Süper Lig puan durumu tablosu Beşiktaş Sivasspor maçı ile değişti. Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Bu sonuçla siyah beyazlılar 3 puan alarak ligde 2. sıraya yerleşti. Sivasspor ise deplasmandan puansız ayrılarak 9 puanla 12. sırada yerini aldı. Pazar günü oynanacak Galatasaray, Fenerbahçe maçları ile ligde son tablo yeniden şekillenecek. İşte, 3 Ekim 2021 Süper Lig 8. hafta puan tablosu ve haftanın maçları.
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Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük Başakşehir maçı ile perde açıldı. VavaCars Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karagümrük'ün puanı 14'e yükselirken, Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise 6 puanda kaldı. Cumartesi günü Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş ise 3 puan alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 18 puanla liderlik koltuğunu koruyor.