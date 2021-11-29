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GeriFutbol Süper Lig puan durumu 29 Kasım 2021: 14. hafta Süper Lig canlı puan tablosu ve maç sonuçları
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 02:58 | 

Süper Lig puan durumu 29 Kasım 2021: 14. hafta Süper Lig canlı puan tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu tablosu, pazar akşamı oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından güncellendi. Bu hafta Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor 36 puanla liderliğini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmesine karşın ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray ise 22 puanla 8. sıraya yerleşti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 29 kasım Süper Lig canlı puan tablosu ve maç sonuçları.

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Süper Lig'de puan tablosu 28 Kasım Pazar akşamı oynanan maçların ardından gündeme geldi. Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. 0-0 rakibi ile berabere kalan Galatasaray puanını 22 yaptı. Cumartesi akşamı GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş ise 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş, 20 puanla maç fazlasına karşın zirvenin 13 puan gerisinde kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Karadeniz ekibinin ise puanı 16 oldu. Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması sonrası ligde son durum yeniden güncellenecek.
2SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

26.11.2021 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

26.11.2021 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 0 ALTAY

27.11.2021 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

27.11.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 0 YUKATEL KAYSERİSPOR

27.11.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 - 4 GZT GİRESUNSPOR

28.11.2021 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

28.11.2021 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

28.11.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR

28.11.2021 19:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 0 GALATASARAY A.Ş.

3SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.14113029111836
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1475223131026
3.ATAKAŞ HATAYSPOR148242314926
4.AYTEMİZ ALANYASPOR147342022-224
5.FENERBAHÇE A.Ş.137241916323
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK147162016422
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK146442118322
8.GALATASARAY A.Ş.146441917222
9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.145542018220
10.BEŞİKTAŞ A.Ş.146262121020
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR145361820-218
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.145361721-418
13.ALTAY145271821-317
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR143742015516
15.GZT GİRESUNSPOR144461212016
16.YUKATEL KAYSERİSPOR144461822-416
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR144191223-1113
18.GÖZTEPE A.Ş.132471219-710
19.KASIMPAŞA A.Ş.142481321-810
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1431101227-1510
4HAFTANIN SON MAÇI

HAFTANIN SON MAÇI

Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'da başlayacak. Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
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