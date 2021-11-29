Süper Lig puan durumu 29 Kasım 2021: 14. hafta Süper Lig canlı puan tablosu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu tablosu, pazar akşamı oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından güncellendi. Bu hafta Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor 36 puanla liderliğini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmesine karşın ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray ise 22 puanla 8. sıraya yerleşti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 29 kasım Süper Lig canlı puan tablosu ve maç sonuçları.
Süper Lig'de puan tablosu 28 Kasım Pazar akşamı oynanan maçların ardından gündeme geldi. Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. 0-0 rakibi ile berabere kalan Galatasaray puanını 22 yaptı. Cumartesi akşamı GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş ise 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş, 20 puanla maç fazlasına karşın zirvenin 13 puan gerisinde kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Karadeniz ekibinin ise puanı 16 oldu. Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması sonrası ligde son durum yeniden güncellenecek.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
26.11.2021 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
26.11.2021 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 0 ALTAY
27.11.2021 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR
27.11.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 0 YUKATEL KAYSERİSPOR
27.11.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 - 4 GZT GİRESUNSPOR
28.11.2021 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
28.11.2021 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
28.11.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR
28.11.2021 19:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 0 GALATASARAY A.Ş.
26.11.2021 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
26.11.2021 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 0 ALTAY
27.11.2021 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR
27.11.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 0 YUKATEL KAYSERİSPOR
27.11.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 - 4 GZT GİRESUNSPOR
28.11.2021 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
28.11.2021 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
28.11.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR
28.11.2021 19:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 0 GALATASARAY A.Ş.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|14
|11
|3
|0
|29
|11
|18
|36
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|7
|5
|2
|23
|13
|10
|26
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|8
|2
|4
|23
|14
|9
|26
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|22
|-2
|24
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|13
|7
|2
|4
|19
|16
|3
|23
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|14
|7
|1
|6
|20
|16
|4
|22
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|6
|4
|4
|21
|18
|3
|22
|8.GALATASARAY A.Ş.
|14
|6
|4
|4
|19
|17
|2
|22
|9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|20
|18
|2
|20
|10.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|14
|6
|2
|6
|21
|21
|0
|20
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|14
|5
|3
|6
|18
|20
|-2
|18
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|14
|5
|3
|6
|17
|21
|-4
|18
|13.ALTAY
|14
|5
|2
|7
|18
|21
|-3
|17
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|3
|7
|4
|20
|15
|5
|16
|15.GZT GİRESUNSPOR
|14
|4
|4
|6
|12
|12
|0
|16
|16.YUKATEL KAYSERİSPOR
|14
|4
|4
|6
|18
|22
|-4
|16
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|14
|4
|1
|9
|12
|23
|-11
|13
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|13
|2
|4
|7
|12
|19
|-7
|10
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|14
|2
|4
|8
|13
|21
|-8
|10
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|14
|3
|1
|10
|12
|27
|-15
|10