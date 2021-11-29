Süper Lig puan durumu 29 Kasım 2021: 14. hafta Süper Lig canlı puan tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig'de puan tablosu 28 Kasım Pazar akşamı oynanan maçların ardından gündeme geldi. Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. 0-0 rakibi ile berabere kalan Galatasaray puanını 22 yaptı. Cumartesi akşamı GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş ise 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş, 20 puanla maç fazlasına karşın zirvenin 13 puan gerisinde kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Karadeniz ekibinin ise puanı 16 oldu. Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması sonrası ligde son durum yeniden güncellenecek.