Süper Lig puan durumu 2021: Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? 42. hafta fikstür ve kalan maçlar

Süper Lig’in 41. hafta maçlarıyla dengeler bir kez daha değişti. Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligin 40. haftasında 81 puanla zirvede yer alan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, 79 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı, 78 puana sahip üçüncü Galatasaray ise deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.