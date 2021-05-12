Süper Lig puan durumu 2021: Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? 42. hafta fikstür ve kalan maçlar
Süper Lig'in 41. hafta maçları geride kaldı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor'un mücadelesi futbolseverleri ekrana kilitledi. Ramazan Bayramı nedeniyle Süper Lig maçlarına kısa bir ara verdi. Peki Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? İşte Süper Lig puan durumu 2021 ve kalan maçları gösteren 42. hafta fikstürü
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Süper Lig’in 41. hafta maçlarıyla dengeler bir kez daha değişti. Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligin 40. haftasında 81 puanla zirvede yer alan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, 79 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı, 78 puana sahip üçüncü Galatasaray ise deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
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Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü de lige veda etti.
Son haftayı bay geçecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.
Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü de averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor'un gerisinde kalarak TFF 1. Lig'e düştü.
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Süper Lig 41. hafta maç sonuçları
Konyaspor 1-1 Trabzonspor Alanyaspor 2-3 Erzurumspor Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü Fenerbahçe 1-2 Sivasspor Başakşehir 0-0 Kayserispor Gaziantep FK 4-5 Çaykur Rizespor Malatyaspor 1-1 Hatayspor Denizlispor 1-4 Galatasaray Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük Gençlerbirliği 5-3 Göztepe
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42. hafta maçları
Süper Lig'de tamamı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak 42. ve son hafta maçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)