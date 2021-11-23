Süper Lig puan durumu 2021-2022: 13. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu
Süper Lig puan durumu tablosu Yukatel Kayserispor-Göztepe karşılaşmasıyla son şeklini aldı. Süper Lig'in 13. haftası 22 Kasım Pazartesi günü oynanan 2 maçla tamamlanırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü. Bordo mavililer Gaziantep FK'yı 3-0'lık net skorla yenerek en yakın rakibi Hatayspor'un 7 puan önünde yer aldı. Pazar günü oynanan kritik derbide Galatasaray'ı kendi evinde mağlup eden Fenerbahçe ise bu haftanın kazananlarından oldu. Gözler şimdi 13. hafta Süper Lig puan sıralamasında. İşte, Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları.
Süper Lig'de puan tablosu haftanın kapanış müsabakası ile güncellendi. Haftanın kapanış maçında Yukatel Kayserispor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan bu hafta Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer aldığı sonuçla galibiyet hedefine bir adım daha yaklaştı.
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0
Altay-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0
Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0
Altay-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0
Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|13
|10
|3
|0
|27
|11
|16
|33
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|13
|26
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|7
|5
|1
|21
|10
|11
|26
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|7
|3
|3
|20
|19
|1
|24
|5.FENERBAHÇE
|13
|7
|2
|4
|19
|16
|3
|23
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|5
|22
|7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|13
|7
|0
|6
|20
|16
|4
|21
|8.GALATASARAY
|13
|6
|3
|4
|19
|17
|2
|21
|9.BEŞİKTAŞ
|13
|6
|2
|5
|21
|17
|4
|20
|10.ADANA DEMİRSPOR
|13
|5
|4
|4
|20
|18
|2
|19
|11.ALTAY
|13
|5
|1
|7
|18
|21
|-3
|16
|12.YUKATEL KAYSERİSPOR
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|-3
|15
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|13
|4
|3
|6
|15
|20
|-5
|15
|14.GAZİANTEP FK
|13
|4
|3
|6
|14
|19
|-5
|15
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|2
|7
|4
|16
|15
|1
|13
|16.GZT GİRESUNSPOR
|13
|3
|4
|6
|8
|12
|-4
|13
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|13
|4
|0
|9
|12
|23
|-11
|12
|18.GÖZTEPE
|12
|2
|3
|7
|11
|18
|-7
|9
|19.KASIMPAŞA
|13
|2
|3
|8
|13
|21
|-8
|9
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|13
|2
|1
|10
|11
|27
|-16
|7