Süper Lig puan durumu 2021-2022: 13. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu

Süper Lig'de puan tablosu haftanın kapanış müsabakası ile güncellendi. Haftanın kapanış maçında Yukatel Kayserispor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan bu hafta Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer aldığı sonuçla galibiyet hedefine bir adım daha yaklaştı.