MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig puan durumu 2021-2022: 13. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu
GeriFutbol Süper Lig puan durumu 2021-2022: 13. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 00:27 | 

Süper Lig puan durumu 2021-2022: 13. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu

Süper Lig puan durumu tablosu Yukatel Kayserispor-Göztepe karşılaşmasıyla son şeklini aldı. Süper Lig'in 13. haftası 22 Kasım Pazartesi günü oynanan 2 maçla tamamlanırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü. Bordo mavililer Gaziantep FK'yı 3-0'lık net skorla yenerek en yakın rakibi Hatayspor'un 7 puan önünde yer aldı. Pazar günü oynanan kritik derbide Galatasaray'ı kendi evinde mağlup eden Fenerbahçe ise bu haftanın kazananlarından oldu. Gözler şimdi 13. hafta Süper Lig puan sıralamasında. İşte, Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Süper Lig'de puan tablosu haftanın kapanış müsabakası ile güncellendi. Haftanın kapanış maçında Yukatel Kayserispor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan bu hafta Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer aldığı sonuçla galibiyet hedefine bir adım daha yaklaştı.
2SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

3
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0

Altay-Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0

Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1
4
TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR13103027111633
2.ATAKAŞ HATAYSPOR1382323101326
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1375121101126
4.AYTEMİZ ALANYASPOR137332019124
5.FENERBAHÇE137241916323
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK136432116522
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR137062016421
8.GALATASARAY136341917221
9.BEŞİKTAŞ136252117420
10.ADANA DEMİRSPOR135442018219
11.ALTAY135171821-316
12.YUKATEL KAYSERİSPOR124351720-315
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR134361520-515
14.GAZİANTEP FK134361419-515
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR132741615113
16.GZT GİRESUNSPOR13346812-413
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR134091223-1112
18.GÖZTEPE122371118-79
19.KASIMPAŞA132381321-89
20.ÇAYKUR RİZESPOR1321101127-167
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi