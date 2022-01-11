Süper Lig puan durumu 2021-2022! 10 Ocak 20. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu

Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, 20. hafta karşılaşmaları ile beraber belli oldu. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Adana Demirspor ise puanını 33'e yükseltirken, Fenerbahçe 32 puanda kaldı. Ligde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak 39 puanda kaldı.