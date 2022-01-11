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GeriFutbol Süper Lig puan durumu 2021-2022! 10 Ocak 20. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu
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Futbol
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 00:18 | 

Süper Lig puan durumu 2021-2022! 10 Ocak 20. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu

Süper Lig puan tablosu, 20. haftanın son karşılaşması olan Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile güncellendi. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını azaltma şansı yakalayan Fenerbahçe, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler 32 puanda kalırken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek Süper Lig'in zirvesinde yer almayı sürdürdü. Galatasaray ve Beşiktaş ise zirve ile arasındaki puan farkını açtı. Gözler şimdi 20. hafta Süper Lig puan sıralamasında. İşte, 10 Ocak Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları.

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1
Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, 20. hafta karşılaşmaları ile beraber belli oldu. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Adana Demirspor ise puanını 33'e yükseltirken, Fenerbahçe 32 puanda kaldı. Ligde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak 39 puanda kaldı.
2SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

10 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı. Maçlarının sonuçları ise şöyle oldu:

Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1

Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1

3
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2

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 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.20154137142349
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR20116332161639
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK20104630201034
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.209652923633
5.FENERBAHÇE A.Ş.209563225732
6.ATAKAŞ HATAYSPOR2010282826232
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.209472727031
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR207852720729
9.BEŞİKTAŞ A.Ş.208573230229
10.AYTEMİZ ALANYASPOR208573032-229
11.YUKATEL KAYSERİSPOR207672828027
12.GALATASARAY A.Ş.207672424027
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK207672730-327
14.GZT GİRESUNSPOR207492019125
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2064102131-1022
16.GÖZTEPE A.Ş.2046102228-618
17.KASIMPAŞA A.Ş.2046102229-718
18.ALTAY2053122333-1018
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2053121936-1718
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2043131635-1915
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