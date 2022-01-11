Süper Lig puan durumu 2021-2022! 10 Ocak 20. hafta Süper Lig puan sıralaması ve maç sonuçları tablosu
Süper Lig puan tablosu, 20. haftanın son karşılaşması olan Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile güncellendi. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını azaltma şansı yakalayan Fenerbahçe, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler 32 puanda kalırken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek Süper Lig'in zirvesinde yer almayı sürdürdü. Galatasaray ve Beşiktaş ise zirve ile arasındaki puan farkını açtı. Gözler şimdi 20. hafta Süper Lig puan sıralamasında. İşte, 10 Ocak Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları.
Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, 20. hafta karşılaşmaları ile beraber belli oldu. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Adana Demirspor ise puanını 33'e yükseltirken, Fenerbahçe 32 puanda kaldı. Ligde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak 39 puanda kaldı.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
10 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı. Maçlarının sonuçları ise şöyle oldu:
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1
Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1
Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2
Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|20
|15
|4
|1
|37
|14
|23
|49
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|11
|6
|3
|32
|16
|16
|39
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|20
|10
|4
|6
|30
|20
|10
|34
|4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|20
|9
|6
|5
|29
|23
|6
|33
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|20
|9
|5
|6
|32
|25
|7
|32
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|10
|2
|8
|28
|26
|2
|32
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|20
|9
|4
|7
|27
|27
|0
|31
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|7
|8
|5
|27
|20
|7
|29
|9.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|20
|8
|5
|7
|32
|30
|2
|29
|10.AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|8
|5
|7
|30
|32
|-2
|29
|11.YUKATEL KAYSERİSPOR
|20
|7
|6
|7
|28
|28
|0
|27
|12.GALATASARAY A.Ş.
|20
|7
|6
|7
|24
|24
|0
|27
|13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|7
|6
|7
|27
|30
|-3
|27
|14.GZT GİRESUNSPOR
|20
|7
|4
|9
|20
|19
|1
|25
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|20
|6
|4
|10
|21
|31
|-10
|22
|16.GÖZTEPE A.Ş.
|20
|4
|6
|10
|22
|28
|-6
|18
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|20
|4
|6
|10
|22
|29
|-7
|18
|18.ALTAY
|20
|5
|3
|12
|23
|33
|-10
|18
|19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|20
|5
|3
|12
|19
|36
|-17
|18
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|20
|4
|3
|13
|16
|35
|-19
|15