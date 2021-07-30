Süper Lig ne zaman başlıyor? Ligde ilk maç hangi tarihte? TFF maç programını yayınladı
Süper Lig'de ilk maç ne zaman sorusu, TFF'den gelen son dakika açıklama ile belli oldu. 2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabaka tarihlerini yayınlayan TFF ligde ilk maçın Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacağını bildirdi. İki rakip takım açılış maçında nefes kesen anlara sahne olacak. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, 2021-2022 Süper Lig ilk 3 haftanın maç programı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala, ilk üç haftanın maç programı netleşti. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos 2021 günü başlayacak. Programda stat bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.
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SÜPER LİG'DE İLK MAÇ NE ZAMAN?
2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.
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SÜPER LİG'DE DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
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Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.
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4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
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12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.