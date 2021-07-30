Süper Lig ne zaman başlıyor? Ligde ilk maç hangi tarihte? TFF maç programını yayınladı

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala, ilk üç haftanın maç programı netleşti. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos 2021 günü başlayacak. Programda stat bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.