Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi
Süper Lig sezonunun Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından tamamlanmasıyla, 2021-2022 sezonu sporseverlerin gündemine gelmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, profesyonel liglerde 2021-2022 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Peki, Süper lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak?
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Milyonlarca sporseverin merakla araştırdığı 'Süper Lig yeniden ne zaman başlayacak?' sorusu, son günlerde yine gündem oldu. Kulüplerin antrenman çalışmalarına başlamasının ardından, lig maçlarının kaldığı yerden ne zaman devam edeceği merak edildi. İşte, 2021-2022 sezonu naşlangıç ve bitiş tarihi...
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Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak. Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.
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DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.