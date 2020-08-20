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Spor Arena
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 11:27 | 

Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2020-2021 sezonu açılış tarihi!

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun bitmesiyle derbi ve dev mücadeleleri takip eden sporseverlerin, 2020-2021 sezonu başlama tarihleri ile ilgili araştırmaları başladı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları için sabırsızlananlar, internet üzerinden yeni sezonun başlangıç tarihini sorguluyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

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'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusu futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'in 2020-2021 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu başlangıç tarihini verdi. İşte, 2020-2021 sezonu açılış tarihi...

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Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

3SÜPER LİGDE YENİ SEZON TAKVİMİ
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SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

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