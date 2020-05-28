Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF son dakika duyurdu: Maç programı ve Süper Lig fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Süper Lig maç programı belli oldu. Haftalar sonra yeniden maçlayacak olan Süper Lig için, bazı kulüpler tarafından yapılan "Küme düşme kaldırılsın" önerisi de reddedildi. Türkiye Kupası için ise takvim oluşturulacak. Yapılan açıklamada, Süper Lig maç programı ve takvimi netleşti. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig maç fikstürü ve konuyla ilgili ayrıntılar.