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GeriFutbol Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF son dakika duyurdu: Maç programı ve Süper Lig fikstürü belli oldu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 19:37,

Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF son dakika duyurdu: Maç programı ve Süper Lig fikstürü belli oldu

Haftalardır merakla beklenen Süper Lig ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı TFF'den yapılan son dakika açıklama ile belli oldu. Corona virüsü nedeniyle iptal edilen spor müsabakaları, normalleşme adımlarının uygulanmaya başlamasıyla beraber yeniden başlıyor. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig maç fikstürü kesinleşmiş oldu. Buna göre, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte, 2019 2020 Süper Lig maç programı...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Süper Lig maç programı belli oldu. Haftalar sonra yeniden maçlayacak olan Süper Lig için, bazı kulüpler tarafından yapılan "Küme düşme kaldırılsın" önerisi de reddedildi. Türkiye Kupası için ise takvim oluşturulacak. Yapılan açıklamada, Süper Lig maç programı ve takvimi netleşti. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig maç fikstürü ve konuyla ilgili ayrıntılar.

2SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR
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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi.

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

3Karşılaşma programları şu şekilde;
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Karşılaşma programları şu şekilde;

---27. HAFTA----

- 12 HAZİRAN CUMA

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

- 13 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

4- 14 HAZİRAN PAZAR
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- 14 HAZİRAN PAZAR

19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

- 15 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

---28. HAFTA----

- 19 HAZİRAN CUMA

21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

5- 20 HAZİRAN CUMARTESİ
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- 20 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe

21.45 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

- 21 HAZİRAN PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.45 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

6- 22 HAZİRAN PAZARTESİ
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- 22 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

---29. HAFTA----

- 26 HAZİRAN CUMA

21.45 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor

- 27 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor

21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

7- 28 HAZİRAN PAZAR
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- 28 HAZİRAN PAZAR

19.15 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor

19.15 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-TAV Antalyaspor

21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray

- 29 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

---30. HAFTA----

- 3 TEMMUZ CUMA

21.45 Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü

- 4 TEMMUZ CUMARTESİ

19.15 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe - Göztepe

8- 5 TEMMUZ PAZAR
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- 5 TEMMUZ PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

21.45 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

- 6 TEMMUZ PAZARTESİ

21.45 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

---31. HAFTA----

- 7 TEMMUZ SALI

19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor

- 8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

19.15 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor

19.15 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

9- 9 TEMMUZ PERŞEMBE
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- 9 TEMMUZ PERŞEMBE

19.15 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor

21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa

10TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN
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TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini açıkladı: 16 Haziran Salı / Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe / Alanyaspor - Antalyaspor

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