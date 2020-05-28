Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF son dakika duyurdu: Maç programı ve Süper Lig fikstürü belli oldu
Haftalardır merakla beklenen Süper Lig ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı TFF'den yapılan son dakika açıklama ile belli oldu. Corona virüsü nedeniyle iptal edilen spor müsabakaları, normalleşme adımlarının uygulanmaya başlamasıyla beraber yeniden başlıyor. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig maç fikstürü kesinleşmiş oldu. Buna göre, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte, 2019 2020 Süper Lig maç programı...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Süper Lig maç programı belli oldu. Haftalar sonra yeniden maçlayacak olan Süper Lig için, bazı kulüpler tarafından yapılan "Küme düşme kaldırılsın" önerisi de reddedildi. Türkiye Kupası için ise takvim oluşturulacak. Yapılan açıklamada, Süper Lig maç programı ve takvimi netleşti. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig maç fikstürü ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi.
29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
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Karşılaşma programları şu şekilde;
---27. HAFTA----
- 12 HAZİRAN CUMA
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
- 13 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor
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- 14 HAZİRAN PAZAR
19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
- 15 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
---28. HAFTA----
- 19 HAZİRAN CUMA
21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
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- 20 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe
21.45 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
- 21 HAZİRAN PAZAR
19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.45 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
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- 22 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
---29. HAFTA----
- 26 HAZİRAN CUMA
21.45 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
- 27 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor
21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
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- 28 HAZİRAN PAZAR
19.15 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
19.15 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-TAV Antalyaspor
21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray
- 29 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
---30. HAFTA----
- 3 TEMMUZ CUMA
21.45 Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü