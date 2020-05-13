Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak? TFF kesin tarihi duyurdu!

YEDEK KULüBESiNDE YER YOKSA TRiBüNE... Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde yer alan en önemli maddelerden biri yedek kulübesiyle ilgili... · Maç esnasında kulübede oturan futbolcular ve teknik adamlar sosyal mesafeye dikkat edecek. · SOSYAL mesafe için yeterli yer yoksa, yedek oyuncular ve teknik ekibin bazı üyeleri, kulübelerin arkasında yer alan tribüne alınabilir. · PROTOKOLDE, ‘Eğer mümkün ise yedek kulübeleri genişletilsin’ önerisi de yer alıyor. · Ayrıca yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı bulundurulacak.