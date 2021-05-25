Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte TFF'nin verdiği tarih
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı için araştırmalar devam ediyor. 2020-2021 Süper Lig Sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile tamamlandı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de sezon ne zaman açılıyor?
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için geri sayım sürüyor. Takımların transfer çalışmaları henüz başlamamışken, futbolseverlerin ligin başlangıç tarihine yönelik araştırmaları devam ediyor. İşte, Süper Lig'de yeni sezon tarihi...
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Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
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Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.
Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.