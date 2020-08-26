Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte TFF'nin verdiği tarih!
Takımlarının futbol maçlarını izlemek için büyük bir sabırla bekleyen taraftarlar, yeni sezonun başlangıç tarihini öğrenmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi ne zaman açacağını sorgulayan vatandaşlar, 2020-2021 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
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Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, yeni sezonun başlama tarihine dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
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SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.