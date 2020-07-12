Süper lig ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih

Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek.2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.