Süper lig ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Bu gelişmenin ardından futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Peki, Süper lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında maçlar seyircisiz olarak devam ederken, 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Süper Lig'de yeni sezon tarih bilgisi...
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Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
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Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek.2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.