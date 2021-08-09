Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 1. hafta maç tarihi

KAÇ STAD OLACAK? Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ile İzmir’den 2'şer, Adana, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Rize, Sivas ve Trabzon’dan da birer takım mücadele edecek.