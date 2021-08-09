Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 1. hafta maç tarihi
Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 64. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda. Süper Lig'de mücadele edecek takımların taraftarları da yeni sezon için belirlenen başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
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Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak. Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak. İşte, Süper Lig'in yeni sezonunundan detaylar...
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LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ligde sezon, 13 Ağustos Cuma günü son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
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KAÇ STAD OLACAK?
Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ile İzmir’den 2'şer, Adana, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Rize, Sivas ve Trabzon’dan da birer takım mücadele edecek.