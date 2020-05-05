MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig ne zaman başlayacak? Canlı yayında tarih verdi...
GeriFutbol Süper Lig ne zaman başlayacak? Canlı yayında tarih verdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 14:16,

Süper Lig ne zaman başlayacak? Canlı yayında tarih verdi...

Corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan Süper Lig'in başlaması için geri sayıma geçildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, ülkemizde de başta futbol olmak üzere müsabakalar ertelendi.

2Maçlar ne zaman oynanacak
Abone Olgoogle-news

Maçlar ne zaman oynanacak?

Bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde askıya alınan Süper Lig'de sezonun geri kalanının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.

3Geri sayım başladı
Abone Olgoogle-news

Geri sayım başladı

Süper Lig’deki takımların çoğu gruplar halinde saha antrenmanlarına başlamasının ardından kalan maçların oynatılması için geri sayıma geçildi.

4Kritik toplantısı öncesinde tarih verdi
Abone Olgoogle-news

Kritik toplantısı öncesinde tarih verdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 19 Mart’ta askıya alınan futbol liglerinin kaderi bugün belli olacak. Kritik toplantı öncesinde CNN Türk, ligler için tarih verdi.

5Haziran ayının ortasında hasret bitebilir
Abone Olgoogle-news

Haziran ayının ortasında hasret bitebilir

Canlı yayına bağlanan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, spor müsabakalarının Haziran ayının ikinci haftasında başlayabileceğini ifade etti.

6Geri adım atılması ihtimal dahilinde
Abone Olgoogle-news

Geri adım atılması ihtimal dahilinde

"Spor müsabakalarının Haziran ayının ikinci haftasında başlamasını bekleyeceğiz. Konuştuğum kaynaklar; şu an kaldırılan tedbirlerin sonuçlarını görmek gerekecek. Vaka sayısında bir artış olursa var olan esnemelerde de geri adım atılabilir."

7Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak
Abone Olgoogle-news

Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile toplantı yaparak, Süper Lig ile TFF 1., 2. ve 3. Lig’de kalan maçların oynanıp oynanmayacağına karar verecek.

8Görüş birliğine varılmıştı
Abone Olgoogle-news

Görüş birliğine varılmıştı

Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda tüm liglerde kalan maçların ‘12 Haziran-26 Temmuz’ tarihleri arasında seyircisiz olarak oynatılması yönünde görüş birliğine varmıştı.

9Futbola Dönüş Öneri Protokolü yayınlandı
Abone Olgoogle-news

Futbola Dönüş Öneri Protokolü yayınlandı

Futbol ligleri için takvim belirlenmesinin ardından TFF Sağlık Kurulu da ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü yayınlayarak, maçların oynanması durumunda alınması gereken tedbirleri duyurmuştu.

10Toplantı Ankarada
Abone Olgoogle-news

Toplantı Ankara'da

Bugün Ankara’da yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, futbol ligleri takviminin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceği konusundaki görüşlerini açıklayacak. TFF de bu görüşler doğrultusunda 2019-20 sezonunun kaderini belirleyecek.

112. ve 3. Lig ekipleri farklı düşünüyor
Abone Olgoogle-news

2. ve 3. Lig ekipleri farklı düşünüyor

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, sezonun kalan maçlarının oynanmasını istiyor. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ise, bazı statların fiziki koşulları nedeniyle kalan maçların hepsinin oynanmasına karşı.

12Küme düşmenin kaldırılması talebi var
Abone Olgoogle-news

Küme düşmenin kaldırılması talebi var

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri Birliği Başkanı Volkan Can, temsilcisi olduğu takımların bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Süper Lig ve TFF 1. Lig’den kendimizi ayırmak istedik. Biz şu an gruplarında lider takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ile 9. sırada yer alan takımların tek maç usulüyle play-off oynamasını ve buradan 1 ekibin üst lige yükselmesini istedik. Ayrıca küme düşmenin de kaldırılmasını talep ettik.”

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi