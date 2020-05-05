Süper Lig ne zaman başlayacak? Canlı yayında tarih verdi...

Küme düşmenin kaldırılması talebi var TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri Birliği Başkanı Volkan Can, temsilcisi olduğu takımların bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Süper Lig ve TFF 1. Lig’den kendimizi ayırmak istedik. Biz şu an gruplarında lider takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ile 9. sırada yer alan takımların tek maç usulüyle play-off oynamasını ve buradan 1 ekibin üst lige yükselmesini istedik. Ayrıca küme düşmenin de kaldırılmasını talep ettik.”