Süper Lig ne zaman başlayacak? Canlı yayında tarih verdi...
Corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan Süper Lig'in başlaması için geri sayıma geçildi...
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, ülkemizde de başta futbol olmak üzere müsabakalar ertelendi.
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Maçlar ne zaman oynanacak?
Bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde askıya alınan Süper Lig'de sezonun geri kalanının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.
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Geri sayım başladı
Süper Lig’deki takımların çoğu gruplar halinde saha antrenmanlarına başlamasının ardından kalan maçların oynatılması için geri sayıma geçildi.
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Kritik toplantısı öncesinde tarih verdi
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 19 Mart’ta askıya alınan futbol liglerinin kaderi bugün belli olacak. Kritik toplantı öncesinde CNN Türk, ligler için tarih verdi.
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Haziran ayının ortasında hasret bitebilir
Canlı yayına bağlanan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, spor müsabakalarının Haziran ayının ikinci haftasında başlayabileceğini ifade etti.
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Geri adım atılması ihtimal dahilinde
"Spor müsabakalarının Haziran ayının ikinci haftasında başlamasını bekleyeceğiz. Konuştuğum kaynaklar; şu an kaldırılan tedbirlerin sonuçlarını görmek gerekecek. Vaka sayısında bir artış olursa var olan esnemelerde de geri adım atılabilir."
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Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile toplantı yaparak, Süper Lig ile TFF 1., 2. ve 3. Lig’de kalan maçların oynanıp oynanmayacağına karar verecek.
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Görüş birliğine varılmıştı
Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda tüm liglerde kalan maçların ‘12 Haziran-26 Temmuz’ tarihleri arasında seyircisiz olarak oynatılması yönünde görüş birliğine varmıştı.
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Futbola Dönüş Öneri Protokolü yayınlandı
Futbol ligleri için takvim belirlenmesinin ardından TFF Sağlık Kurulu da ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü yayınlayarak, maçların oynanması durumunda alınması gereken tedbirleri duyurmuştu.
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Toplantı Ankara'da
Bugün Ankara’da yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, futbol ligleri takviminin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceği konusundaki görüşlerini açıklayacak. TFF de bu görüşler doğrultusunda 2019-20 sezonunun kaderini belirleyecek.
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2. ve 3. Lig ekipleri farklı düşünüyor
Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, sezonun kalan maçlarının oynanmasını istiyor. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ise, bazı statların fiziki koşulları nedeniyle kalan maçların hepsinin oynanmasına karşı.
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Küme düşmenin kaldırılması talebi var
TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri Birliği Başkanı Volkan Can, temsilcisi olduğu takımların bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Süper Lig ve TFF 1. Lig’den kendimizi ayırmak istedik. Biz şu an gruplarında lider takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ile 9. sırada yer alan takımların tek maç usulüyle play-off oynamasını ve buradan 1 ekibin üst lige yükselmesini istedik. Ayrıca küme düşmenin de kaldırılmasını talep ettik.”