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Futbol
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 21:13,

Süper Lig kulüpleri Gençlik Marşı'nı okudu! Galatasaray detayı...

Twitter'da Beşiktaş, Gençlik Marşı'nı başlattı, diğer kulüpler eşlik etti. Galatasaray detayı ise dikkat çekti.

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Twitter'da Süper Lig takımları Gençlik Marşı'nı söyledi. Beşiktaş, Gençlik Marşı'na başlarken Fenerbahçe'yi etiketledi ve devamını getirmesini istedi. Ancak kulüplerin Galatasaray'ı etiketlememesi ise dikkat çekti.

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İşte Süper Lig kulüplerinin Gençlik Marşı paylaşımları...

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