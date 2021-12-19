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Spor Arena
Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 21:32 | 

Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin verdiği tarih

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı geçtiğimiz Ağustos ayında başladı. Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışıyor. 17 haftası geride kalan ligde, ilk yarının ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor?

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1
Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele ediyor. Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir yer alıyor. İşte, "Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı...
2
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta son bulacak.
3
Ligde ikinci devre ise 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
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